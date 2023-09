Label ExpertCyber, Konica Minolta reconnu en tant qu’expert en cybersécurité

septembre 2023 par Marc Jacob

Cybermalveillance.gouv.fr, face à la montée en puissance et à la complexité des cyberattaques, lance le label ExpertCyber. Elaboré en collaboration avec les principaux syndicats professionnels du secteur (Fédération EBEN, Cinov Numérique, Syntec Numérique, France Assureurs, et le soutien de l’AFNOR, le label vise à reconnaître et à valoriser les professionnels de la sécurité numérique qui possèdent un haut niveau d’expertise technique et de transparence dans l’assistance et l’accompagnement de leurs clients. Peuvent être éligibles à la labellisation, les entreprises de service informatique de toute taille, justifiant d’une expertise en sécurité numérique, adressant une cible professionnelle et assurant des prestations d’installation, de maintenance et d’assistance.

Konica Minolta confirmé en tant que prestataire de confiance en cybersécurité

Le label Expert Cyber reconnaît ainsi la haute expertise de Konica Minolta Business Solutions France en termes de systèmes d’informations professionnels (serveurs, messageries, logiciels bureautiques...), de téléphonie (serveurs téléphoniques professionnels) et de gestion des sites internet (administration et protection).

Partenaire labellisé ExpertCyber, Konica Minolta assure aux organisations :

– Une expertise reconnue en sécurité numérique.

– Des conseils qualitatifs pour prévenir les risques cybernétiques et sécuriser leurs infrastructures.

– Une conformité stricte aux normes légales, notamment en matière de protection des données (RGPD).

– Un engagement fort pour l’intérêt général, à travers une surveillance active et une réponse rapide aux incidents.

L’offre de Konica Minolta en matière de cybersécurité est renommée pour sa robustesse, offrant des solutions complètes et des services à forte valeur ajoutée, maximisant la protection face aux menaces cybernétiques.