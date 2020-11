La voie de l’automatisation des DataCenters par ABB

novembre 2020 par ABB

Jusqu’à présent, la gestion et la surveillance du DataCenter relevaient essentiellement des services informatiques de l’entreprise. Pour prévenir la formation de points chauds, une surveillance autonome était mise en place sans couplage avec la GTB. La détection de points chauds donnait lieu à des réglages manuels : hausse ou baisse des consignes de climatisation, modification du flux d’air ou positionnement des ventilateurs pour rediriger la circulation d’air froid. La consommation d’énergie était résolue par la mise en place d’une surveillance adaptée.

Face à la demande exponentielle d’hébergement, des bâtiments spécialisés ont vu le jour. De même, l’explosion de la consommation d’énergie et donc de la dissipation thermique a conduit à perfectionner les systèmes de refroidissement. Depuis plusieurs années, ABB s’impose en précurseur et en moteur de l’automatisation des DataCenters.

La solution ABB Ability™ DataCenter Automation

L’offre ABB dédiée intègre la plateforme numérique ABB Ability™. Elle se compose d’automatismes industriels adaptés à l’écosystème des DataCenters. Leur redondance intégrée et leur évolutivité garantissent la continuité des opérations 24 h/24 et 7 j/7. En assurant les fonctions de la totalité des systèmes en silos qu’ils remplacent, ils sont aussi moins chers à l’installation. Un seul système se charge de toutes les tâches de gestion du bâtiment et de suivi électrique. En faisant converger toutes les informations du site, les systèmes d’automatisation de DataCenter connectés ABB Ability™ deviennent la plateforme naturelle des fonctions avancées. Toutes les données de consommation électrique, de refroidissement, de performance et d’état sont gérées en temps réel par un seul et même système aux fins de prédiction et d’optimisation. Cette consolidation favorise les économies d’énergie et le développement durable.

Le rôle important des données pour une meilleure maintenance

La maintenance conditionnelle, subordonnée à l’état des matériels et déclenchée en fonction d’indicateurs prédictifs plutôt qu’à dates fixes, en est un bon exemple. Les données remontées des systèmes électriques et mécaniques sont rassemblées, analysées et comparées aux historiques de fonctionnement pour anticiper toute dégradation des performances ou panne imminente. De quoi optimiser les opérations, réduire le risque d’arrêt et éviter les gaspillages inhérents à une maintenance anticipée ou inutile. Une maintenance prédictive, une optimisation énergétique et une prévision dynamique de la charge sont autant de fonctions incontournables qui consolident les informations de gestion du centre à l’aide de technologies industrielles robustes et fiables.

Davantage d’intelligence

Des technologies comme la 5G et l’Internet des objets (IoT) compliquent grandement la tâche des concepteurs. Face à des charges informatiques (IT) toujours plus dispersées et fluctuantes, les installations électriques qui les alimentent devront être de plus en plus adaptables. Les indicateurs de performance énergétique, tel le PUE, n’auront guère de sens dans les nouveaux DataCenters où la charge IT peut grimper à 100 %, par exemple pour traiter les télémesures des véhicules autonomes aux heures de pointe, puis redescendre à 0 % à d’autres moments de la journée. Pour être vraiment performant, le site doit fonctionner en autonome et en prédictif de façon à fournir les puissances électrique et climatique nécessaires au traitement de ces transitoires. Alors que l’automatisation s’impose comme l’unique solution aux nouvelles exigences des centres de données, la solution ABB Ability™ DataCenter Automation apporte l’intelligence indispensable à ces infrastructures.