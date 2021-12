La virtualisation des données permet aux organisations de générer un retour sur investissement de 408%

décembre 2021 par Forrester & Denodo

La pandémie de COVID-19 a modifié les stratégies technologiques des organisations qui sont désormais de plus en plus axées sur les données. Selon le cabinet de conseil Forrester, ceci explique que la maturité des données au sein des entreprises ait augmenté de 12 % en 2020 par rapport à l’année précédente. Cependant, les entreprises sont confrontées à des problèmes d’intégration et de traitement des données car celles-ci sont complexes du fait qu’elles proviennent de systèmes très différents et dans des formats très divers.

Ces quatre entreprises sont respectivement issues des secteurs des sciences de la santé, de la finance, de l’industrie et de l’immobilier. Toutes ont réalisé un total de 6,8 millions de dollars de bénéfices au cours de la période de trois ans. En outre, elles ont bénéficié d’améliorations des processus et de l’efficacité, comme une baisse de 67 % des efforts de préparation des données par leurs data scientists.

L’un des aspects les plus notables mis en avant par les organisations est l’impact sur les coûts d’intégration des données : un total de 1,2 million de dollars de réduction des coûts ETL (extraction, transformation, chargement) et 300 000 dollars de dépenses en moins par an sur les outils d’intégration de données Legacy.

Enfin, Forrester conclut l’étude en citant quatre avantages clés de la virtualisation des données observés en étudiant ces organisations :

• Flexibilité et agilité organisationnelles : la virtualisation des données élimine bon nombre des goulets d’étranglement du processus d’intégration, car contrairement aux solutions ETL qui répliquent les données, elle laisse les données dans les systèmes sources, quel que soit leur format ou leur provenance, et les affiche dans une seule couche. Tout cela se traduit par une plus grande agilité pour l’entreprise.

• Satisfaction des employés : les employés passent beaucoup moins de temps à préparer à l’avance les données nécessaires à la réalisation de leurs projets, mais aussi à les trouver ou à les retravailler, car elles peuvent être traitées en temps réel.

• Satisfaction client : l’amélioration des processus et de l’efficacité leur permet de réaliser des projets dans des délais plus courts et avec des rendements plus élevés, ce qui impacte positivement les niveaux de satisfaction client.

• Tranquillité d’esprit pour l’audit, la sécurité et la gouvernance : la gestion des autorisations et des rôles au sein de l’organisation et la sécurisation des données en conformité avec les réglementations sont beaucoup plus faciles.

« L’étude de Forrester montre que les organisations de secteurs très différents peuvent non seulement résoudre beaucoup plus facilement leurs problèmes d’intégration de données, mais aussi réduire leurs coûts et obtenir un retour sur investissement significatif en quelques années seulement », explique Olivier Tijou, Vice-Président Régional EMEA francophone et Russie, Denodo. « Par ailleurs, en réduisant leurs coûts, en augmentant leur efficacité et en réduisant leurs délais de livraison, ces organisations améliorent considérablement la satisfaction de leurs employés et de leurs clients finaux. »