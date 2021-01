La ville de Villepinte choisit Nutanix pour doper sa stratégie client léger et renforcer son infrastructure

janvier 2021

Nutanix annonce que la ville de Villepinte a choisi de s’appuyer sur ses solutions pour évoluer vers une infrastructure informatique et adopter une stratégie de clients légers. L’objectif était de simplifier l’administration des postes de travail et des serveurs tout en optimisant les coûts de fonctionnement. Afin d’accompagner son développement et apporter un service de qualité aux citoyens, la ville de Villepinte, a récemment renforcé ses infrastructures informatiques grâce à Nutanix en la modernisant et en évoluant vers le client léger.

La Ville de Villepinte compte environ 40 000 administrés et un parc informatique d’environ 350 postes administratifs auxquels viennent s’ajouter 150 postes dans les écoles, équipées de tableaux interactifs et pourvues de plus de 50 applications métier. En 2014, avec la fin du support Windows XP, la Direction de l’Innovation Numérique et des Systèmes d’Information (DINSI) de la ville de Villepinte devait mettre à jour une partie de son parc informatique, soit une centaine de postes. Elle a profité de cette occasion pour basculer sur une infrastructure client léger afin de gérer ses centaines de serveurs virtuels sur une trentaine de sites interconnectés. Cette transformation exigeait par ailleurs une évolution de son architecture informatique, notamment au niveau de l’infrastructure de stockage qui devait être renforcée.

La DINSI de la ville de Villepinte choisit ainsi les solutions Nutanix pour supporter son infrastructure de clients légers et passer à l’hyperconvergence sur un premier cluster, afin de s’émanciper des architectures traditionnelles trop complexes à faire évoluer. Pour la ville, Nutanix offrait les meilleures performances et la plus grande simplicité d’utilisation. Le Directeur de l’Innovation numérique et des systèmes d’information de la Ville de Villepinte, Arnaud Hauwelle éprouve rapidement cette simplicité en installant seul son infrastructure. En moins d’une demi-journée seulement le tout était mis en place.

Après ce premier projet réalisé en 2014 la ville de Villepinte décide, quatre ans plus tard, de faire confiance une nouvelle fois à Nutanix en migrant aussi son infrastructure serveurs et en mettant en place deux nouveaux clusters de trois nœuds chacun. Avec une mise en place simplifiée, la DINSI décide d’enchaîner les déploiements de ses postes virtualisés et voit évoluer considérablement son nombre passant de 100 VM à 300 VM. Cependant, malgré une infrastructure centralisée et robuste, celle-ci n’était pas à l’abri d’une coupure électrique et d’une panne généralisée. Pour contrer cela, la DINSI a profité d’un renouvellement d’infrastructure pour mettre en place un PRA et dupliquer ses environnements sur le site de secours, toujours en toute simplicité.

« La console centralisée de Nutanix permet de gérer l’ensemble du parc en quelques clics. Là où il fallait des jours, parfois même des semaines pour actualiser le parc, une soirée suffit. Bien entendu, l’adoption du client léger a contribué, mais uniquement parce qu’elle repose sur un environnement fiable, robuste et performant. » explique Arnaud Hauwelle, Directeur de l’Innovation numérique et des systèmes d’information de la Ville de Villepinte « Équiper tout le monde de solutions portables avec un VPN n’était pas une option : trop fastidieux et trop coûteux. Nous avons simplement mis à disposition des VM via un portail sécurisé, chaque collaborateur pouvant ainsi accéder à ses outils à partir de sa machine personnelle. En trois jours, nous étions prêts et tout le monde pouvait télétravailler avec des accès distants parfaitement sécurisés. » La DINSI envisage à présent d’abandonner sa couche existante de virtualisation et de gestion des clients légers au profit de AHV et Xi Frame pour bénéficier d’une solution intégrée offrant encore plus de simplicité.

À propos de la ville de Villepinte

Villepinte située à proximité du premier aéroport français Roissy de Charles¬ de ¬Gaulle, compte sur son territoire le Parc des Expositions, connu internationalement. Villepinte est indéniablement une ville dynamique en plein émergence. Avec plus de 36 000 habitants, et un tiers de sa population âgée de moins de 19 ans, c’est la ville la plus jeune du département de Seine-Saint-Denis. Accessible avec ses trois gares, la commune de Villepinte est connectée avec la Capitale. Les nombreux projets urbains et notamment le tout nouveau écoquartier de la Pépinière, nouvelle zone d’habitation inscrite dans la démarche de développement durable font de Villepinte une ville de la région parisienne en plein devenir.