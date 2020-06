La version ShadowXafe 4.0 est lancée

juin 2020 par Marc Jacob

StorageCraft®, annonce une importante mise à jour de ShadowXafe, la solution phare en matière de sauvegarde et de restauration des données et des systèmes de l’entreprise. Disponible immédiatement, la version 4.0 de ShadowXafe permet aux utilisateurs d’améliorer et d’étendre les fonctionnalités de leurs solutions de continuité d’activité grâce à une plus grande flexibilité et efficacité opérationnelle.

À la différence de ses concurrents qui obligent les clients à choisir entre flexibilité et simplicité, ShadowXafe 4.0 les combine. Elle offre en effet la flexibilité de gérer plusieurs environnements et charges de travail physiques et virtuels en toute simplicité grâce à OneSystem, le système de gestion centralisée de StorageCraft basé sur le cloud. Cette plateforme de protection " sur mesure " permet aux clients de personnaliser facilement les contrats de niveau de service (SLA) ainsi que les objectifs de temps et de points de restauration.

Une gestion unifiée : ShadowXafe 4.0 propose un système de gestion et de flux de travail unifié qui permet également de gérer l’appliance de sauvegarde et de restauration OneXafe Solo, récemment lancée. Les clients peuvent ainsi désormais associer les environnements logiciels et matériels en fonction de leurs besoins. Une prise en charge de Hyper-V, Vcenter et ESXi : Avec le support Hyper-V, Vcenter et ESXi, les clients peuvent protéger les machines virtuelles (VM) de grande et moyenne taille en un seul clic, avec ou sans agent, et appliquer des hauts niveaux de service (SLA) grâce à ShadowXafe. La version 4.0 permet aussi aux utilisateurs de gérer des sites distants, de restaurer instantanément, de répliquer et de récupérer à un emplacement centralisé sur site, dans un centre de données, ou d’utiliser le Cloud StorageCraft Disaster Recovery-as-a-Service (DRaaS) pour une récupération parfaitement orchestrée.

Une intégration transparente aux principales plateformes de gestion d’entreprise : ShadowXafe 4.0 résout les problèmes liés aux licences et à la facturation en les consolidant de manière automatisée sur les plateformes de gestion d’entreprise ConnectWise Manage et Automate.

Spécifiquement conçue pour les PME et ETI, la version 4.0 de ShadowXafe est rapide à déployer, facile à gérer et fiable, même dans les circonstances les plus exigeantes. Elle assure une protection des données conforme aux accords de niveau de service (SLA) et permet une restauration efficace des machines physiques et virtuelles. Étroitement intégrée avec l’offre DRaaS de StorageCraft (Cloud Services), ShadowXafe assure une continuité totale des activités et une récupération orchestrée en un seul clic. En cas de défaillance du système, de ransomware, de corruption des données ou de catastrophe naturelle, les entreprises peuvent restaurer leurs machines en quelques millisecondes et l’ensemble de leur infrastructure en quelques secondes dans un environnement virtualisé grâce à la technologie brevetée VirtualBoot de StorageCraft.

Disponibilités

StorageCraft ShadowXafe 4.0 est disponible immédiatement par le biais du réseau mondial des partenaires agréés de StorageCraft.