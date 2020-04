La transformation des entreprises autour de la donnée, c’est maintenant !

avril 2020 par Joseph Cohen, EMEA Marketing Manager chez Stibo Systems

1- Gouverner la donnée

En 2020, la gouvernance de la donnée sera un enjeu majeur pour nombre d’entreprises. C’est ainsi qu’à l’instar de Meetic, elles seront nombreuses à mettre en place des comités de gouvernance. Objectif de ces comités : définir le(s) responsable(s) des données (data owners), les droits d’accès, le parcours de la donnée, la façon dont elle est traitée, stockée, archivée et sécurisée. Car, avec un volume de données sans cesse croissant, gouverner les données est devenue impératif, doit être l’affaire de tous -chaque collaborateur devant produire et utiliser la donnée dans le cadre de sa fonction- , et doit être traitée de façon homogène.

2- Exploiter la donnée de façon éthique

En mettant en œuvre des outils et des process pour répondre aux exigences du RGPD en matière gestion des données à caractère personnel, de nombreuses entreprises estiment avoir un comportement éthique vis-vis de la donnée. Or, l’éthique recouvre des notions de responsabilité de la donnée que ce soit celle collectée par l’entreprise ou provenant de partenaires ou sous-traitants. D’où la nécessité pour les entreprises de déployer une charte éthique de la donnée (Big data ethics) pour mettre en œuvre des bonnes pratiques permettant de garantir toutes les données (personnelles ou non). Transparence, finalité, maintenabilité, confidentialité et sécurité des données seront les grands principes de cette charte éthique mise en œuvre dans les entreprises en 2020.

3- Lire la donnée

2020 sera aussi l’année d’un nouveau langage pour les entreprises, celui de la donnée. Baptisé Data Literacy, ce langage recouvre la capacité à lire, exploiter, analyser et argumenter avec les données. Pour atteindre cet objectif, certaines entreprises mettent déjà en place des formations pour que chaque collaborateur puisse apprendre à lire et à interpréter les données quelles que soient leurs formats : texte, graphique, tableau, etc. Certains groupes comme Schneider Electric par exemple ont déjà déployé des formations en e-learning pour que tous les collaborateurs puissent parler le même langage. D’autres entreprises ont, quant à elles, déployé des wiki pour disposer d’un référentiel commun de données.

4- Cibler la donnée clients

Qu’elles soient issues des outils de CRM, de campagnes marketing, de formulaires en ligne, de paniers d’achats ou de cartes de fidélités, aujourd’hui les données clients pullulent dans les entreprises. Mais à l’exception de certaines grandes entreprises comme les Galeries Lafayette ou Schneider Electric, qui ont fait le choix d’adopter une stratégie client centric omnicanal grâce à des outils leur permettant d’enrichir la données clients, elles sont encore nombreuses à sous exploiter cette manne d’information. Ainsi selon une étude de ReachFive réalisée avec OpinionWay en 2019, seules deux entreprises sur dix considèrent avoir un très bon niveau de connaissance client et 60% sont incapables d’identifier les clients. 2020, sera donc l’année de la mise en œuvre de véritables stratégies de gestion de la relation clients, levier indispensable à la compétitivité des entreprises.

5- IA : travailler la donnée en profondeur

Enfin, 2020 sera l’année de l’IA (aussi appelée deep-learning) de la donnée. Cette technologie permettra de la travailler l’apprentissage de la donnée plus en profondeur. Les entreprises poursuivront leurs développements de chatbots que ce soit à des fins externes ou internes. Ainsi, des robots textuels ou conversationnels utilisant de la self BI pourront répondre à des questions de plus en plus complexes posées par des internautes ou des collaborateurs internes.

Langage, prise de décision, gouvernance, organisation, en 2020, l’entreprise sera organisée autour de la donnée.