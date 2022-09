La technologie et l’expertise de Micro Focus contribuent au succès du projet de modernisation des applications mainframe chez AG

septembre 2022 par Marc Jacob

Micro Focus annonce la modernisation réussie des applications métier stratégiques d’AG. En s’appuyant sur les solutions et les services de Micro Focus, la plus grande et plus ancienne compagnie d’assurances présente en Belgique a mis en place un environnement de développement applicatif collaboratif et moderne, répondant à ses besoins actuels tout en facilitant une évolution continue et des changements à venir.

Au cours de ce projet de modernisation de grande ampleur, des applications critiques représentant plus de 80 millions de lignes de code ont été transférées de l’ancien système mainframe vers une nouvelle infrastructure capable de prendre en charge 14 millions de transactions par jour. Le projet a démarré à la mi-2018, avec un objectif d’achèvement dans un délai de quatre ans. Son efficacité a permis de le réaliser en trois ans. Aspect essentiel, pendant et depuis la transition, aucune interruption ne s’est produite dans les activités quotidiennes d’AG, ni dans les services dispensés à ses trois millions de clients.

« L’ensemble de l’opération a engendré un environnement innovant et ouvert propice à une nouvelle stratégie centrée sur les données, ainsi qu’à une réduction du coût total de possession (TCO) pour notre compagnie aujourd’hui et sur le long terme », souligne Philippe Van Belle, Chief Information & Technology Officer chez AG. « Le projet de modernisation a ouvert la voie à l’utilisation du cloud et à l’alignement plus étroit des systèmes opérationnels sur ceux d’analyse de données. Il en résulte une infrastructure informatique moderne qui permet à AG de répondre efficacement aux attentes et besoins de ses clients et partenaires distributeurs. Nous n’aurions pu mener à bien ce projet considérable sans notre partenariat et notre excellente collaboration avec Micro Focus. »

Non content de renforcer ses services clients déjà excellents, AG accélère à présent sa propre transformation numérique en modernisant son architecture informatique. Dans le cadre de cette évolution, la compagnie va désormais proposer davantage de services et exercer ses opérations métier dans le cloud en exploitant continuellement les nouvelles technologies numériques. Le projet de modernisation a pour autre avantage de doter AG d’un environnement de pointe pour recruter une nouvelle génération de développeurs, mais aussi pour fidéliser ses collaborateurs existants en rehaussant leurs compétences de développement et leurs connaissances des programmes.

Le projet de modernisation consistait à faire migrer les applications d’AG de z/OS vers un environnement Windows. Dans ce but, la compagnie a fait appel aux produits Enterprise Developer et Enterprise Server de Micro Focus, ainsi qu’à l’expertise de son groupe Professional Services. Le projet de modernisation d’AG a été réalisé en collaboration avec HP Enterprise en tant qu’intégrateur système et Capgemini à titre de partenaire de test.

La société Micro Focus accompagne le choix de ses clients pour la modernisation de leurs applications, processus et infrastructures. La transformation numérique exige une stratégie flexible et adaptative visant à améliorer les résultats et accélérer la rentabilisation. Grâce au Micro Focus Modernisation Maturity Model, les responsables informatiques peuvent rapidement cartographier leur environnement informatique présent au regard de leur stratégie métier future, tout en trouvant le bon équilibre entre coûts, risques et vitesse.

« Le mainframe a rendu de bons et loyaux services à AG pendant des années. Cependant, une plus grande connectivité était devenue nécessaire, ainsi que l’intégration des systèmes stratégiques avec les principaux partenaires commerciaux et celle des données et des services. Nous avons transformé notre infrastructure informatique pour faire en sorte que notre compagnie demeure un leader du secteur des assurances. Nous allons bientôt entamer la phase deux de la transformation numérique d’AG par une vaste intégration dans le cloud qui facilitera notre adaptation aux nouvelles technologies au fur et à mesure de leur apparition », ajoute Philippe Van Belle, Chief Information & Technology Officer chez AG.