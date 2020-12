La technologie a évolué. Vos défenses ont-elles suivi le rythme ?

La vie est rarement simple. Au moins les menaces malveillantes peuvent être bloquées avec un antivirus unique – on installe, puis on oubli… Malheureusement, pas tout à fait. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une seule solution antivirus ne peut à elle seule arrêter toutes les menaces. Il y en a tout simplement trop et ils changent trop vite. De plus, il y a tellement de ports d’entrée, y compris toutes les versions de logiciels obsolètes. Ainsi, une approche à plusieurs volets est essentielle. Heureusement, l’aide est à portée de main.

Ça vous rappelle quelque chose ?

Vous faites des recherches sur Google pour acheter un nouveau smartphone. Vous tombez sur un site qui présente des avis consommateurs. À votre insu, du code malveillant est intégré à la page au milieu des avis consommateurs. Le propriétaire du site ne le sait probablement pas, c’est le serveur Web qui a été infecté. Les cybercriminels redirigent alors votre navigateur vers un site malveillant qui héberge l’infection. Celle-ci commence immédiatement à chercher des failles dans votre sécurité pour s’immiscer sur votre machine et hop ! Elle en a trouvé une. Votre logiciel Adobe Acrobat n’est pas corrigé. Une fois infiltré dans votre système, le malware peut faire tout ce qu’il a été conçu pour faire, comme collecter vos informations personnelles et coordonnées bancaires ou chiffrer vos données et demander une rançon en échange.

Vous pourriez être infecté aussi vite que ça, alors pourquoi votre antivirus n’a-t-il pas couru à votre rescousse ? Après tout, il est fait pour détecter et supprimer les menaces potentielles avant qu’elles n’infectent votre système ! Est-il paresseux ou inefficace ? Devriez-vous en choisir un autre ? La réponse est non, non et non. Mais vous pourriez lui en demander de trop. Imaginez un peu : chaque jour, l’institut AV-TEST enregistre plus de 350 000 nouveaux programmes malveillants ! Les experts en sécurité doivent d’abord comprendre le nouveau malware, adapter leurs programmes puis disséminer ces informations actualisées sur les machines des utilisateurs. Cela prend du temps, du temps que nous n’avons pas.

De plus, contrairement à plusieurs années en arrière, lorsque nous utilisions nos PC pour aller sur Internet, notre nouveau monde ultra connecté de smartphones, routeurs, consoles de jeux, thermostats connectés et autres, donne aux criminels autant de nouvelles portes d’entrée. Et leurs attaques sont plus puissantes et sophistiquées que jamais.

La technologie a évolué. Vos défenses le doivent aussi.

Utilisez cette check-list pratique pour évaluer et améliorer votre sécurité actuelle. Et ne laissez jamais votre antivirus seul, sans l’armée dont il a besoin pour vous protéger ! Les super-héros qui agissent seuls n’existent que dans les BD.

• Les antivirus sont encore très importants. Assurez-vous que le vôtre est une solution de confiance qui offre la meilleure protection en temps réel disponible contre les malwares existants et émergents, y compris les rançongiciels et les virus. Faites vos recherches. Qu’en disent les instituts de test indépendants comme AV Comparatives ? Déployez votre sécurité à tous vos appareils, y compris les smartphones et tablettes de toute la famille.

• Les mots de passe sont la première ligne de défense de vos comptes en ligne. Les gestionnaires de mots de passe créent et stockent des mots de passe inviolables. Password Manager Pro vous avertit même si vos identifiants ont été exposés dans une fuite de données.

• Les logiciels obsolètes ont des failles de sécurité connues des pirates. Utilisez un logiciel de mise à jour des programmes pour corriger rapidement les failles.

• Ne vous tirez pas une balle dans le pied. Ne cliquez jamais sur des liens ou des pièces jointes provenant de sources non vérifiées et n’utilisez pas de réseau Wi-Fi public pour accéder à vos comptes bancaires ou faire des achats. Un VPN est essentiel pour maintenir la sécurité de vos activités en ligne.

• Pour plus de protection et avoir l’esprit tranquille, rien ne valent les multiples couches d’une solution tout-en-un. Avira Prime vous fournit un accès illimité à chacune des solutions premium d’Avira à un prix mensuel fixe. Et pour celles et ceux qui ont un budget serré, il y a Avira Free Security.

Variantes de malwares, nouveaux modes de travail : les défis se succèdent et les cybercriminels ne cesseront pas d’imaginer de nouveaux moyens d’en profiter. Le pouvoir de vous adapter à ces nouvelles cyber-réalités est entre vos mains, servez-vous-en. Certes, Charles Darwin n’a jamais eu à se mesurer à une cyber-menace, mais il a sans doute mieux exprimé la situation que quiconque : « Ce n’est pas le plus fort de l’espèce qui survit, ni le plus intelligent. C’est celui qui sait le mieux s’adapter au changement. »

