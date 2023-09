La stratégie Partner First de Secureworks est lancée en Europe

septembre 2023 par Marc Jacob

Secureworks® annonce l’expansion de sa stratégie Partner First à travers le Royaume-Uni et l’Europe. À partir d’aujourd’hui, toutes les nouvelles activités Secureworks Taegis™ XDR et MDR dans la région seront vendues en collaboration avec des partenaires stratégiques et des MSSPs. Cette annonce souligne l’engagement de Secureworks à travailler avec une communauté de partenaires qui œuvrent à protéger les entreprises d’un risque cyber en pleine croissance.

Dans toute la région, les organisations IT accordent la priorité à la cyber-résilience alors qu’elles manquent de compétences en interne face à l’augmentation des cyberattaques, à l’évolution du paysage réglementaire et à l’implémentation de solutions Cloud Computing. Dans ce contexte, les entreprises abandonnent les solutions classiques, complexe et en silo, au profit d’une approche basée sur une plateforme XDR (Extented Detection & Response) qui met en œuvre une exploitation rationalisée et optimisée de leurs contrôles de sécurité de manière plus efficace et à moindre coût.

Secureworks constate une augmentation de la demande pour Taegis dans la région. Par ailleurs, les entreprises souhaitent continuer à travailler avec les partenaires qui leur fournissent déjà leurs solutions de cybersécurité. Grâce à Taegis, une plateforme XDR ouverte basée sur le SaaS, les clients peuvent améliorer leurs cyberdéfenses et leurs postures de sécurité, tout en bénéficiant des services à valeur ajoutée des partenaires qui conviennent le mieux à leurs entreprises. Partner First permettra à Secureworks de déployer sa plateforme Taegis afin de répondre à la demande dans la région en matière de détection et réponse aux menaces cyber.

Secureworks investira dans ses relations avec des partenaires stratégiques à travers l’Europe pour offrir des remises compétitives, ainsi que pour donner accès à des playbooks de vente, à des formations, à un portail partenaire, et à des informations sur le marché cyber.