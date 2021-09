La startup ScaleDynamics lance sa plateforme de cloud computing 100% managé

septembre 2021 par Marc Jacob

Pour répondre aux besoins en cloud computing modulables et variables des entreprises, ScaleDynamics lance une plateforme de cloud computing entièrement managé permettant d’activer immédiatement des ressources dans le monde entier grâce à une large palette de fournisseurs cloud. Une première mondiale qui leur permet d’accéder en temps réel aux puissances de calcul dont elles ont besoin, de faire varier sans délai et sans configuration la capacité de computing, d’actionner du multi cloud sans interruption de service et de migrer en quelques clics leurs ressources en cas de panne ou de cyberattaque.

Ajout de fonctionnalités, croissance à l’international, évolution des services fournis ou fluctuations importantes entre pics et périodes calmes, avec la croissance de la digitalisation des entreprises, la demande marché s’oriente vers des besoins en cloud computing modulables et variables. La nouvelle technologie mise au point par ScaleDynamics élargit l’éventail des possibles des applications natives sur le cloud. Pour la première fois, les entreprises peuvent provisionner et déployer instantanément leurs programmes s’exécutant sur le cloud sans délai, ni configuration de cloud, étape jusqu’ici complexe et onéreuse. À l’instar des bases de données managées qui ont déjà fait leurs preuves, telles que MongoDB Atlas Database, la plateforme de ScaleDynamics offre un cloud computing 100% managé pour que les développeurs puissent se focaliser sur leur développement métier.

Azure, AWS, Google Cloud, Digital Ocean, OVH, etc., la plateforme multi cloud donne accès aux principaux hébergeurs du marché afin d’offrir le plus large choix possible de gestion de services web, microservices, etc. Elle permet aux entreprises de sélectionner, parmi plus de 400 configurations (RAM, vCPU, région...) la mieux adaptée pour leurs applications : optimisation des performances ou configurations spécifiques selon le pays d’hébergement.

Les ressources cloud de la plateforme sont disponibles dans le monde entier et la technologie de ScaleDynamics est capable de gérer totalement l’approvisionnement, la configuration et l’exécution sur ces clouds de tous les produits digitaux de ses clients.

Passer d’une configuration cloud à une autre ou d’un fournisseur à un autre, les migrations qui s’avéraient jusqu’ici un long process difficile, voire parfois impossible, s’effectuent désormais en quelques clics depuis la plateforme ScaleDynamics. Pour améliorer la vitesse de services web, supporter un trafic plus important, accélérer le traitement d’une base de données ou faire face à un pic de nouveaux utilisateurs, les organisations peuvent migrer à tout moment avec agilité et sans interruption de service. Une agilité unique qui permet aussi de migrer immédiatement pour protéger ses données en cas de cyberattaque.