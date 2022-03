La startup Patrowl lance sa plateforme d’Offensive Security as a Service

mars 2022 par Marc Jacob

Patrowl, startup française, éditrice de la solution d’Offensive Security as a Service éponyme, porte de belles ambitions sur le marché français de la sécurité informatique, plus précisément en management des surfaces d’attaques externes.

Patrowl, la plateforme de sécurité au cœur des nouvelles surfaces d’attaques

Dans un contexte où les systèmes d’information évoluent en permanence, les tests d’intrusion et de vulnérabilité, trop rares, ne suffisent plus. Pourtant, les organisations n’ont pas toujours conscience des risques provenant de leurs actifs et de leurs systèmes exposés sur Internet ni même de l’expansion, quasi continue, de la surface d’attaque qu’elles offrent. Une bonne gestion de la surface d’attaque externe est devenue un enjeu critique. C’est pourquoi Gartner a pensé le nouvel acronyme EASM, pour External Attack Surface Management, afin notamment de qualifier les rares solutions technologiques capables de contrôler en continu cette exposition. Le Penetration Testing as a Service (PTaaS), quant à lui, est la modernisation attendue des tests d’intrusion traditionnels. Patrowl est à ce jour la seule plateforme française d’EASM et de PTaaS, proposant un plan de remédiation et son contrôle.

Deux ans de développement et leurs récompenses

Développée entre 2019 et 2020 et proposée en France en septembre 2021, la plateforme Patrowl est portée par 3 professionnels de la cybersécurité, ayant mis leurs talents en commun, Nicolas MATTIOCCO, Vladimir KOLLA et Florent MONTEL.

En quelques mois, Patrowl est adoptée dans plusieurs secteurs d’activités, tels que celui du luxe, du transport aérien et routier, des assurances ou encore des loisirs.

Patrowl fait partie des 3 lauréats retenus pour bénéficier de l’accompagnement de Hexatrust, l’association pour la cybersécurité et la confiance dans le cloud, dans le cadre de son programme « Accélérateur ». La startup a reçu le prix croissance, décerné par le concours Madein92. Elle fait en outre partie des entreprises dans le radar des startups prometteuses de Wavestone et vient d’entrer au catalogue GouvTech.

L’activité de conseil en cybersécurité a permis à Patrowl de financer les développements de sa plateforme d’Offensive Security et de pérenniser les premiers postes d’ingénieurs. Patrowl entend maintenant prioriser et accélérer la commercialisation de sa solution en France.

Objectifs 2022, amélioration continue, recrutements et partenariats

Vladimir Kolla, COO de Patrowl, revient sur les jalons de l’aventure : « Nous avions formulé une première proposition en 2018, qui s’est avérée trop complexe à exploiter pour une part importante d’entreprises. Aujourd’hui, toute la sophistication de la technologie reste entre nos mains. Nos clients, de leur côté, bénéficient d’une plateforme très accessible, prête à l’emploi. Nous poursuivons nos développements en ce sens ». Une marketplace interne viendra compléter l’offre de service cet été 2022, permettant aux entreprises clientes de trouver un prestataire de confiance pour la réalisation de pentests approfondis.

Patrowl accorde une grande place aux suggestions et retours de ses clients, que la startup recueille lors de rendez-vous utilisateurs mensuels. La roadmap 2022 est destinée à l’amélioration continue de la solution, à travers le renforcement des tâches automatisées et l’hyper simplification des étapes de remédiation.

À ce titre, Patrowl recrute des ingénieurs, juniors et seniors, H/F naturellement, forts d’une vraie culture informatique avec une appétence manifeste pour la cybersécurité.

Avec pour objectif un chiffre d’affaires de 1 M€ réalisé uniquement à travers l’abonnement à la plateforme d’Offensive Security Patrowl, la startup entend accélérer son propre programme partenaires pour développer un circuit de vente indirecte supplémentaire.