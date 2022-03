La solution de gestion du cloud hybride de Micro Focus est disponible en SaaS

mars 2022 par Marc Jacob

Micro Focus annonce le lancement de Hybrid Cloud Management X (HCMX) SaaS, qui a été désigné « Global Winner » dans l’étude Research in Action (RIA) Vendor Selection Matrix™ : Hybrid Cloud Service Management Tools, 2021 et qui compte parmi les deux leaders du rapport The Forrester Wave : Hybrid Cloud Management, Q4 2020.

HCMX unifie les opérations d’exécution on premise et dans le cloud hybride grâce à un provisionnement de ressources en libre-service, un contrôle des coûts transparent et une gouvernance intégrée. Désormais disponible en mode SaaS, HCMX offre un chemin de migration simplifié pour les clients Micro Focus qui utilisent des solutions de gestion du cloud (par exemple, Cloud Security Alliance, Hybrid HCM ou HCMX on premise). Doté d’une sécurité multi-niveau, HCMX SaaS est certifié ISO 27001 et ISO 27034 et conforme à la norme SOC 2.

HCMX fait partie de la plateforme Enterprise Service Management (ESM) de Micro Focus, qui propose des solutions modulaires pour la gestion de la sécurité des technologies de l’information (IT), la gestion des ressources IT, l’automatisation, la découverte et la topologie des processus, ainsi que la gestion du cloud, comme mentionné plus tôt. Tous les modules partageant un portail et un catalogue de services communs, les employés bénéficient d’une expérience unifiée ainsi que d’une solution unique d’utilisation du cloud public pour tous les services, de l’IT aux ressources humaines.

Micro Focus HCMX inclut les fonctionnalités suivantes :

• Orchestration de la gestion du cycle de vie – Accélère le déploiement d’applications et de services hybrides, tout en automatisant et en orchestrant les actions du jour 2 à l’aide d’une bibliothèque d’intégrations et de workflows prêts à l’emploi.

• Conception de modèles déclinables à volonté – Permet au service IT de créer et de fournir rapidement des environnements personnalisés, allant de la simple machine virtuelle à des piles d’applications multi-niveaux complexes. Les conceptions sont adaptatives, réutilisables, dynamiques et indépendantes du cloud.

• Libre-service avec garde-fous de gouvernance – Offre un portail en libre-service centralisé avec agent virtuel pour fournir une assistance aux utilisateurs 24 h/24, 7 j/7 et réduire la charge de travail IT, tout en assurant la surveillance via l’application de protections de conformité – contrôles d’accès, suivi des dépendances d’intégration continue et autres politiques de conformité.

• Optimisation des coûts du cloud – Apporte de la transparence à l’utilisation et aux dépenses du cloud grâce à des rapports détaillés sur les dépenses multi-cloud, des recommandations d’économies générées par l’intelligence artificielle et un suivi de la gestion budgétaire.

Micro Focus HCMX SaaS est disponible sur AWS Marketplace, auprès de partenaires de gestion des opérations informatiques de Micro Focus et directement auprès de Micro Focus, avec un chemin de migration pour les clients Micro Focus existants utilisant des solutions de gestion du cloud. Dans le cadre de la stratégie SaaS de Micro Focus pour les clients de son portefeuille Enterprise Service Management ESM, HCMX rejoint Service Management Automation X (SMAX) SaaS et Asset Management X (AMX) SaaS sur AWS Marketplace, un catalogue numérique qui regroupe des milliers de logiciels provenant d’éditeurs de logiciels indépendants et qui permet de chercher, de tester, d’acheter et de déployer facilement des logiciels qui s’exécutent sur Amazon Web Services (AWS).