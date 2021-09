La solution de cyberprotection personnelle Acronis True Image devient Acronis Cyber Protect Home Office

septembre 2021 par Marc Jacob

La cyberprotection

Désormais chacun a besoin au quotidien d’une protection des données efficace et d’une cybersécurité fiable. Les entreprises doivent pouvoir compter sur la disponibilité continue et l’intégrité de leurs données, maintenant que de très gros volumes d’informations sensibles sont échangés entre sites distants. Les cybercriminels savent augmenter la portée et la complexité de leurs attaques et les automatiser au point que nul n’est trop petit à leurs yeux.

Conscient des nouveaux défis en matière de protection des données, Acronis fait progresser ses solutions depuis 2017. Quand des attaques de ransomware ont commencé à viser les sauvegardes de fichiers, l’entreprise fut la première à intégrer des défenses anti-ransomware dans sa solution de sauvegarde personnelle. En 2021, Acronis l’a encore complétée avec des fonctionnalités anti-malwares neutres, de protection contre le cryptojacking et de filtrage web. D’une simple solution de sauvegarde, celle-ci est passée à une solution de cyberprotection personnelle protégeant à la fois les sauvegardes et les dispositifs. Les efforts d’Acronis ne sont pas passés inaperçus et ont remporté de nombreux prix prestigieux. Le labo de recherche indépendant sur la sécurité AV-TEST a confirmé que l’intégration de la sauvegarde des données et de la cybersécurité avancée permet effectivement de détecter et de bloquer 100% des cybermenaces. Une protection pour tous

Acronis Cyber Protect Home Office (anciennement Acronis True Image) intègre de multiples fonctionnalités permettant de contrer les cybermenaces actuelles et de protéger les données avec le maximum de fiabilité. L’intégration en une seule solution de fonctionnalités de cybersécurité et de sauvegarde rend la protection à la fois plus simple et plus abordable en plus d’apporter d’autres avantages que les solutions autonomes : restauration automatique des données endommagées lors d’une attaque de ransomware.

Sa technologie anti-malware avancée détecte et bloque les cybermenaces en temps réel, y compris les attaques zéro-day inconnues jusque-là. Les applications de vidéoconférence comme Zoom et Microsoft Teams sont protégées également pour empêcher des criminels d’avoir accès aux données communiquées.