La solution d’objets Swarm de DataCore est lancée

août 2022 par Marc Jacob

DataCore™ Swarm est disponible depuis plus d’un an auprès de centaines de partenaires et distributeurs, complétant ainsi le portefeuille de solutions software-defined storage de pointe de la société pour les blocs, les fichiers et les objets, auprès d’un seul fournisseur, avec un Support Client primé depuis plusieurs années. C’est une solution destinée à l’archivage en ligne, la sauvegarde immuable évolutive aisément de quelques TBs jusqu’à des centaines de PBs.

Le logiciel de stockage objets DataCore™ Swarm a été conçu dès le départ pour gérer en toute sécurité des milliards de fichiers et pétaoctets d’informations. Il fournit une base pour le stockage, l’accès et l’analyse de données à grande échelle, tout en garantissant l’intégrité des données et en éliminant les dépendances matérielles. Des entreprises de premier plan telles que BT, le ministère de la Défense, Disney Streaming Services, les National Institutes of Health (NIH), Argonne National Labs et des centaines d’autres clients dans le monde utilisent Swarm pour gérer efficacement des ensembles de données à évolution rapide.

DataCore ™ Swarm simplifie la rétention à long terme grâce aux capacités WORM et permet des charges de travail à haut débit telles que les workflows HPC. Elle apporte les avantages du cloud (administration, économie et mise à l’échelle sans tracas) au centre de données, permettant aux entreprises de disposer d’une solution sur site qui fonctionne comme un cloud privé, à moins de la moitié du coût de nombreuses autres alternatives de cloud public.

Outre les fonctionnalités de gestion d’infrastructure standard disponibles dans la plupart des solutions de stockage objet, Swarm est conçu pour :

Éliminer la complexité et rationaliser le déploiement grâce à un logiciel hautement efficace qui s’exécute sur n’importe quel type de matériel de base,

Répondre à la plupart des charges de travail de données non structurées avec des performances évolutives grâce à une architecture symétrique auto-réparatrice et autogérée,

Garantir la disponibilité des données en combinant une protection basée sur des règles avec une reconstruction et une restauration rapides et proactives,

Fournir un accès instantané au contenu via un portail Web pour les administrateurs et les utilisateurs finaux qui inclut la recherche et la possibilité de personnaliser les métadonnées,

Activer facilement des flux de travail distribués grâce à une solide gestion multi-locataires basée sur le Web, une réplication de données intégrée et une sauvegarde / reprise après sinistre sur tout service ou appareil compatible S3,

Évoluer facilement et linéairement de téraoctets à des centaines de pétaoctets avec une faible administration,

Fournir une gestion intelligente des données pour l’accès, la diffusion et l’archivage du contenu.