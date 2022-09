La solution Retarus Secure Email Platform est recommandée par les experts du nouveau rapport Omdia

septembre 2022 par Marc Jacob

Dans son récent rapport " On the Radar ", le groupe de recherche et de conseil Omdia a évalué la Secure Email Platform de Retarus comme une solution tout-en-un, sécurisée, flexible pour la messagerie professionnelle, et parfaitement équipée pour répondre aux besoins du marché et faire face aux cybermenaces. Selon Omdia, la solution cloud proposée par Retarus est particulièrement appréciée pour sa conception modulaire et offre un ensemble complet de fonctions assurant la sécurité et la conformité du trafic de messagerie entrant et sortant.

Après avoir obtenu à plusieurs reprises les meilleurs classements dans les rapports d’analyse de Gartner, Forrester Research, Radicati, et KuppingerCole, ce sont désormais les chercheurs et les conseillers d’Omdia qui décrivent la Secure Email Platform de Retarus comme une solution cloud respectant toutes les exigences d’un service de communication mail fiable et à source unique. Les rapports "On the Radar" d’Omdia examinent de près les fournisseurs susceptibles d’avoir un impact significatif sur le marché des technologies par leur développement et stratégies innovantes. Les analystes mettent en lumière la pertinence, le potentiel et les risques de l’e-mail, mais aussi comment les entreprises peuvent sécuriser et améliorer leur communication par e-mail grâce à des services de cloud d’entreprise dédiés à la sécurité, la conformité, le failover et la livraison, comme celui de Retarus.

Le courrier électronique joue un rôle essentiel dans le fonctionnement des processus commerciaux

La communication par courrier électronique est un élément essentiel de nombreux processus commerciaux. Cependant, le courrier électronique est aussi la passerelle la plus couramment exploitée dans les cyberattaques, et doit être protégé en conséquence. Les e-mails posent donc aux entreprises des défis considérables en matière de sécurité, de protection des données et de disponibilité. Selon Omdia, les entreprises peuvent répondre aux exigences de la cybersécurité auprès d’un seul fournisseur comme Retarus, qui propose des services complets en matière de sécurité de la messagerie électronique, comprenant des fonctions de protection contre les menaces avancées avec les technologies Post-delivery protection et Retarus Email Continuity, en plus de l’archivage et du cryptage.

La plateforme offre également d’autres fonctionnalités clés, telles que Transactional E-Mail, un moteur performant permettant d’envoyer de gros volumes d’emails directement à partir d’applications, ainsi que des services facilitant la protection complète et l’optimisation poussée de l’infrastructure de messagerie de l’entreprise.