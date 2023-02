La solution Propel de CommScope récompensée par les Lightwave Innovations Reviews 2023

février 2023 par Marc Jacob

CommScope a annoncé que sa solution de fibre modulaire de bout en bout, Propel, a été reconnue parmi les meilleures par les Lightwave Innovations Reviews 2023. Un jury estimé et expérimenté de professionnels des télécommunications optiques a reconnu CommScope comme un lauréat de haut niveau. Cet examen repose sur plusieurs critères, dont l’originalité, l’innovation, l’impact positif sur les clients, la façon dont elle répond à une exigence nouvelle ou existante, la nouveauté et la rentabilité.

La solution Propel de CommScope est conçue pour aider les gestionnaires de datacenter à répondre à l’augmentation exponentielle de la demande de puissance de calcul qu’ils connaissent. Cette nouvelle technologie facilite la migration vers des vitesses de l’ordre du térabit. Elle fournit une connectivité fiable et une infrastructure réseau robuste qui s’aligne sur les applications de datacenters qui émergent rapidement, permettant un accès plus rapide et plus efficace aux données.

« Au nom des Lightwave Innovation Reviews, je tiens à féliciter CommScope pour son statut de lauréat de haut niveau », a déclaré Stephen Hardy, Editorial Director de Lightwave. « Ce programme compétitif permet à Lightwave de célébrer et de reconnaître les produits les plus innovants ayant un impact sur la communauté des télécommunications optiques cette année. »

