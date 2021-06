La solution Phishing Coach de Mailinblack labellisée DINUM et intégrée officiellement au catalogue de solutions GouvTech

juin 2021 par Marc Jacob

Mailinblack est intégrée au catalogue GouvTech avec sa solution "Phishing Coach". Phishing Coach permet de simuler des attaques de phishing par email pour impliquer les collaborateurs dans la stratégie cyber de leur entreprise. Lancée il y a 6 mois, Phishing Coach a été adoptée par plus de 250 clients dont des collectivités et des établissements de santé français.

La Direction Interministérielle du Numérique (DINUM) a lancé un catalogue de solutions baptisé GouvTech pour aider les acteurs publics à identifier les solutions numériques qui leurs seraient utiles. Plus de 200 solutions numériques, couvrant de nombreux champs, y sont d’ores et déjà référencées.

Le catalogue de solutions numériques labellisée DINUM proposé par le gouvernement permettra aux administrations de :

favoriser la création de services publics numériques (État et collectivités territoriales) ;

faciliter l’identification et le choix de solutions numériques pertinentes ;

permettre le partage d’expérience et la mutualisation d’outils entre administrations ;

apporter des éléments d’appréciation quant aux attentes des acteurs publics.