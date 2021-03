La solution Paragon Automation™ de Juniper Networks a reçu deux récompenses décernées par le MEF

mars 2021 par Marc Jacob

Celles-ci reconnaissent ainsi les apports de cette plateforme pour aider les fournisseurs de service à proposer des solutions optimales pour l’expérience utilisateur.

Avec pour objectif de définir de nouveaux standards pour les réseaux basés sur l’expérience client et ce spécifiquement dans les environnements 5G et multicloud, Juniper avait en effet dévoilé il y a quelques jours cette plateforme unifiée pour gérer le réseau. Cette dernière améliore l’intégration et la communication des différentes applications. L’objectif consiste à prendre de meilleures décisions plus rapidement, via une corrélation automatisée des évènements réseau. Cette approche représente un véritable atout stratégique pour les opérateurs et fournisseurs de service qui devaient auparavant intégrer des API vers chaque application. Le concept de close-loop automation permet également que chaque évènement constaté sur le réseau fasse l’objet d’une prise d’action automatisée.

Parmi les apports de la solution figure Juniper Paragon Active Assurance ayant été particulièrement appréciée lors de l’évaluation de la solution par le jury du Mobile Ecosystem Forum (MEF).