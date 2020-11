La solution NPM de Riverbed est lancée

novembre 2020 par Marc Jacob

Riverbed annonce des mises à jour importantes de son offre de gestion des performances réseau (NPM), offrant une plus grande visibilité, cruciale pour le suivi de la productivité et des performances, alors que les entreprises continuent à se tourner vers des modèles de réseaux hybrides et de travail à partir de n’importe où.

La solution NPM de Riverbed, principale et unique solution de visibilité réseau unifiée qui couvre les environnements de travail sur site, multi-cloud et distants, comprend désormais : davantage d’options de cloud, une visibilité et une analyse accrues du trafic crypté, et l’utilisation de l’intelligence artificielle ( IA ) pour l’analyse comportementale des paquets, des applications et des utilisateurs afin de définir automatiquement les lignes de base et les valeurs extrêmes. En outre, grâce aux solutions NPM de Riverbed, les entreprises peuvent désormais créer des tableaux de bord personnalisés qui fournissent aux responsables informatiques et commerciaux des informations en temps réel sur les performances globales des applications et l’infrastructure de connectivité essentielle au travail à distance.

L’IT s’était déjà étendue bien au-delà des limites des réseaux conventionnels en raison de l’essor des réseaux cloud et hybrides. Cependant, avec la pandémie COVID-19, les entreprises ont maintenant besoin d’une plus grande visibilité sur la main-d’œuvre hybride et distribuée, car les utilisateurs se connectent de plus en plus au-delà des réseaux et des installations de l’entreprise et travaillent de n’importe où. Dans l’enquête Future of Work de Riverbed, 37 % des chefs d’entreprise interrogés ont déclaré avoir besoin d’une meilleure visibilité sur les performances des réseaux et des applications pour garantir un meilleur environnement de travail à distance, car une visibilité accrue permet de mieux comprendre la productivité et les performances de l’entreprise. Même après l’adoption de la nouvelle donne induite par la COVID-19, le travail à distance et la main-d’œuvre distribuée devraient connaître une forte augmentation, passant de 343 millions en 2019 à 600 millions d’employés à distance en 2024.

Nouvelles options de déploiement du cloud et de la haute disponibilité

Les opérateurs réseaux ont désormais la possibilité de déployer les services Riverbed NetProfiler, Flow Gateway et NetIM directement dans le cloud, ce qui élimine la nécessité d’acquérir et de déployer des serveurs physiques sur site. Les infrastructures dans le cloud offrent la même expérience client à grande échelle, avec jusqu’à 6 millions de flux par minute (FPM) sur Flow Gateway et jusqu’à 30 millions de flux par minute sur NetProfiler. Le déploiement du cloud est pris en charge par Azure, Azure Government, AWS et AWS GovCloud. En outre, NetIM ajoute de solides capacités de haute disponibilité afin de garantir que les informations en temps réel sur la santé et les performances de l’infrastructure informatique soient aussi robustes que l’infrastructure elle-même.

L’intelligence artificielle permet l’analyse comportementale des paquets, des applications et des utilisateurs

Un nouvel arsenal de puissantes fonctionnalités de reporting facilite plus que jamais le suivi de ce qui est le plus important au sein de réseaux robustes et géographiquement dispersés :

• New Adaptive Thresholds for AppResponse utilise l’analyse comportementale ou l’IA pour créer automatiquement des lignes de base et détecter et signaler les changements anormaux dans les temps de réponse des serveurs et le débit total, ce qui permet aux entreprises de relever les défis de performance les plus critiques, tout en éliminant les surcharges opérationnelles associées aux alertes peu importantes ou inopérantes et en réduisant les risques de sécurité liés à l’erreur humaine ou à la surveillance.

• NetProfiler introduit AD Connector 3.0 pour associer automatiquement les noms d’utilisateur d’Active Directory aux adresses IP signalées pour les inclure dans les rapports, ce qui simplifie le dépannage et fournit des informations pertinentes pour l’entreprise.

• NetProfiler étend l’intégration avec Riverbed SteelHead en prenant en charge les groupes d’applications personnalisées et en améliorant le reporting de la qualité de service réseau entrante, ce qui permet de trouver et de résoudre les problèmes de performances des applications critiques, notamment les applications de collaboration à domicile comme la voix et la vidéo, grâce à une plate-forme unifiée.

Visibilité accrue et meilleure compréhension des flux de trafic cryptés

L’omniprésence du trafic réseau crypté a rendu plus difficile pour les opérateurs réseau de conserver une visibilité en profondeur des paquets, ce qui augmente le risque que des menaces et des logiciels malveillants passent inaperçus sur le réseau.

Riverbed AppResponse offre désormais une meilleure visibilité sur le trafic réseau crypté, notamment grâce à la prise en charge de Perfect Forward Secrecy (PFS), qui permet aux opérateurs de suivre, de signaler et de valider l’intégrité des sessions SSL/TLS, des certificats et des chaînes de chiffrement. La possibilité de voir et de suivre les paramètres de la connexion TLS, tels que les certificats TLS périmés, peut contribuer à garantir que les données privées, comme les informations personnelles ou financières, ne risquent pas d’être volées facilement.