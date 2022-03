La solution Miria d’Atempo migre les données Lyve Mobile de Seagate

L’association de Miria, plateforme multi-services de Data Management, et Lyve Mobile de Seagate propose une solution efficiente, extrêmement agile, et compétitive aux entreprises souhaitant réduire leurs coûts de stockage et améliorer la performance opérationnelle en déplaçant de larges volumes de fichiers vers un datacenter ou un cloud plus économique.

Face à l’explosion des volumes de fichiers stockés, les entreprises ont pour enjeu d’optimiser leurs stockages et d’en maîtriser les coûts. Si les DSI ont en 2022, un large choix pour héberger leurs données à moindre coût, le déplacement de plusieurs centaines de téraoctets, voire de pétaoctets, reste problématique pour nombre d’entre eux. Le facteur limitant le plus souvent évoqué est la capacité réseau insuffisante entre datacenters ne permettant pas la relocalisation des données dans un délai imparti, souvent imposé par la fin de maintenance d’un équipement de stockage ou des contraintes opérationnelles et géographiques.

Atempo et Seagate apportent des réponses pertinentes aux défis techniques, propres à chaque projet de migration :

• La capacité à migrer des millions de fichiers entre différents stockages,

• Préservation de l’intégrité des fichiers et des droits d’accès aux fichiers, dossiers et partages,

• Interruption et impact utilisateur réduit sur les applications critiques. Le stockage des données reste en production avec une solution de migration évolutive,

• Respect total des contraintes budgétaires sans verrouillage fournisseur. Il n’existe aucune limite au volume de données que les entreprises peuvent stocker et activer,

• Les architectures IT simplifiées résultant de la consolidation du stockage des données améliorent les transferts réseau et l’ingestion du cloud,

• Les données cloisonnées ne sont plus réparties sur des clouds et emplacements différents, ce qui améliore l’innovation.

En 2022, les solutions traditionnelles s’avèrent incapables de répondre parfaitement à ces attentes.

L’offre conjointe Seagate-Atempo combine la solution logicielle Miria, experte du transfert sécurisé de grands volumes de fichiers, et Lyve Mobile de Seagate, jouant le rôle de navette de transport physique de très grande capacité.

Le processus de migration de données :

1. Dans le datacenter principal, la migration de données est gérée par Miria, de lots de fichiers ou de segments de l’arborescence de fichiers à déplacer du stockage source vers le stockage temporaire Lyve Mobile.

2. Miria déplace les données du stockage Lyve Mobile vers la destination finale de stockage.

Les avantages sont les suivants :

• Le transfert de données depuis n’importe quel stockage de fichiers vers le Lyve Mobile est rapide et transparent. Il permet de réduire l’impact sur la production et garantit l’intégrité des données transférées vers le Lyve Mobile et du Lyve Mobile vers le datacenter ou le cloud cible.

• Agile, évolutive et indépendante des fournisseurs, Lyve Mobile est une solution intégrée qui élimine les dépendances réseau et qui aide les entreprises à transférer de grands volumes de données rapidement, efficacement et en toute sécurité.

Ce partenariat permet aux organisations de migrer jusqu’à plusieurs pétaoctets en quelques jours, quels que soient la distance ou les difficultés de connectivité ; tout en restant maîtres de leur capital de données et de leur choix d’infrastructure.

Cette association met en lumière l’expertise technologique de deux entreprises leaders dans le domaine du Data Management et du stockage dans le cloud, y compris pour les segments de marché requérant du stockage de très grande volumétrie : HPC (High Performance Computing), industrie de génomique et de biotechnologie, sciences de la vie et de la terre, modélisation industrielle, véhicules connectés, médias et divertissement, etc.