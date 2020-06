La solution Miria d’Atempo supporte le stockage distribué Lustre

juin 2020 par Marc Jacob

Aujourd’hui, la transformation numérique associée aux workflows de Machine Learning génèrent des quantités exponentielles de données. Dans tous les secteurs de la recherche, tels que la météorologie, la simulation, le pétrole et le gaz, les sciences de la vie, la voiture autonome… ces données de calcul se comptent en Petaoctets voire Exaoctets, et sont essentiellement stockées dans des systèmes de fichiers distribués, tel que Lustre.

Afin de répondre aux besoins spécifiques de ses grands clients et partenaires stratégiques sur de grands projets européens ou mondiaux (ex : ExCALIBUR en UK) où les exigences en matière de capacité de stockage et de performances sont extrêmes, Atempo a ajouté de nouvelles fonctionnalités à sa solution Miria afin de supporter efficacement les environnements Lustre. Cela inclut notamment :

Un module Fastscan permettant de collecter au fil de l’eau les fichiers créés ou modifiés,

Une détection intelligente des fichiers supprimés,

Un mode de sauvegarde ‘incremental forever’,

La capacité à redémarrer des volumes à partir des sauvegardes (PRA),

Une restauration fiable via la Navigation Temporelle.

Répondre aux défis de l’explosion des données

Lancée en 2019 et déjà labellisée ‘Utilisé par les Armées Françaises’ et ‘France Cybersecurity’, Miria est une solution logicielle dédiée au déplacement, à la migration, la sauvegarde et l’archivage de grands volumes de données non structurées. Sa compatibilité avec le système de fichiers Lustre fait de Miria l’une des rares solutions capables de répondre aux besoins spécifiques du secteur du HPC tout en garantissant haute performance, sécurité, disponibilité et accès rapide aux données.