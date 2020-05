La solution Mailinblack intègre la marketplace d’OVHcloud France

mai 2020 par Marc Jacob

Solution de protection contre les attaques par email de type spam, malware, ransomware, phishing, spearphishing ou encore scam, Mailinblack Protect est reconnue et éprouvée depuis plus de 15 ans par 10 000 établissements français (TPE, PME, collectivités et établissements de santé) pour son efficacité et sa simplicité d’utilisation.

Mailinblack est une société Made in France, spécialiste sur son marché qui rassemble les critères de sélection d’OVHcloud pour intégrer sa marketplace. En effet, l’objectif de cette nouvelle plateforme est de valoriser les clients et éditeurs dont les solutions répondent à des exigences de réversibilité, de protection des données … et contribuer à l’émergence d’un écosystème européen autour de ces valeurs.