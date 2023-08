BeyondTrust annonce la sortie de sa solution Identity Security Insights

août 2023 par Marc Jacob

BeyondTrust annonce la sortie de sa solution Identity Security Insights. Face à la complexité croissante des cybermenaces ciblant les identités et les identifiants, cette solution innovante établit une nouvelle norme en matière de sécurisation des identités et des privilèges humains et non humains.

Identity Security Insights représente un ajout transformateur à la plateforme BeyondTrust, fournissant une couche d’intelligence avancée qui permet aux organisations d’atteindre de nouveaux niveaux de sécurité des identités et des accès. La solution offre une vue unifiée des identités, des comptes, des droits cloud et des accès privilégiés à travers l’ensemble du patrimoine identitaire, permettant aux organisations de corréler de manière transparente les données provenant à la fois des produits BeyondTrust et des fournisseurs d’identité tiers, tels que Okta, Ping Identity, et Microsoft Entra ID (anciennement Azure AD), et des fournisseurs cloud, tels que AWS et Azure.

En exploitant l’analyse et l’intelligence avancées, Identity Security Insights fournit une visualisation en temps réel des menaces, met en lumière les voies d’attaque potentielles et offre des recommandations intelligentes et exploitables pour améliorer l’hygiène de l’identité. Les premiers utilisateurs de la solution ont rapidement découvert et remédier aux risques de sécurité où des utilisateurs non autorisés pouvaient accéder à des systèmes et des données sensibles, tels que des comptes admins non gérés et des comptes à privilèges excessifs, des voies potentielles d’élévation des privilèges sur site vers le cloud, des points de pivot que les attaquants pourraient utiliser pour passer de comptes de messagerie personnels à des comptes administrateurs d’entreprise, des possibilités de détournement de session et de nombreuses autres lacunes de sécurité auparavant indétectables qui pourraient être compromises par des acteurs malveillants.

Les principales fonctionnalités de la solution Identity Security Insights de BeyondTrust :

• Visibilité complète de l’identité et de l’accès : Bénéficiez d’une vue unifiée des identités et des accès sur l’ensemble de votre parc, y compris les environnements multi-cloud et sur site, le tout à partir d’une interface unique, offrant ainsi une compréhension holistique des risques liés aux identités.

• Détection des menaces liées à l’identité : Identifier instantanément les anomalies liées à l’identité, classées par ordre de gravité, afin de permettre aux entreprises de détecter les menaces potentielles et d’y répondre de manière proactive.

• Réduction de la surface d’attaque pour l’identité : Identifier les zones d’ombre et réduire les risques en déterminant de manière proactive les vulnérabilités et en proposant des façons de combler les lacunes et de renforcer votre position en matière de sécurité de l’identité.

• Écosystème intégré : S’appuyer sur l’intelligence des produits Privileged Access Management (PAM) de BeyondTrust et d’autres systèmes centraux de gestion des accès aux identités pour remédier automatiquement aux menaces identifiées. Identity Security Insights crée une défense robuste et unifiée contre les cyberattaques.

• Démarrage rapide, résultats instantanés : Grâce à un processus simple en deux étapes, les organisations commencent à tirer profit des résultats exploitables en moins de 30 minutes.