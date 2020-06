La solution CyberArk Alero est lancée

juin 2020 par Marc Jacob

Près d’1,3 milliards de téléphones et appareils mobiles sont utilisés autour du monde, et peuvent être associés à plusieurs facteurs tels que l’emplacement géographique, les règles gouvernementales et les préférences industrielles. Le taux d’adoption des smartphones dans les pays émergents, est par exemple, de moins de 45 % ; en Europe, les employés évitent d’utiliser des téléphones personnels à des fins professionnelles, imposant aux organisations de trouver des solutions alternatives, qui peuvent ne pas être des smartphones.

En combinant l’approche Zero Trust et l’authentification multifactorielle (MFA), CyberArk Alero offre une solution en mode SaaS qui fournit aux utilisateurs distants un accès à privilèges rapide, simple et sécurisé en s’appuyant sur une approche sans mot de passe et biométrique. Dans les cas où le recours au smartphone est limité, Alero supporte à présent les SMS et les notifications push, étendant le nombre d’utilisateurs distants tels que les fournisseurs tiers, les employés et les prestataires qui nécessitent souvent des hauts privilèges pour accéder aux systèmes et données critiques dans le cadre de leur mission.

De plus, CyberArk a également annoncé l’ouverture d’un nouveau datacenter à Francfort en Allemagne afin de répondre à la demande générale et croissante pour la solution Alero. Ce datacenter s’ajoute à ceux basés en Amérique du Nord – étendant ainsi la présence d’Alero au niveau mondial. Enfin, dans le cadre de ses investissements dans l’innovation, CyberArk a reçu six nouveaux brevets pour une variété de fonctionnalités Alero incluant l’authentification biométrique.