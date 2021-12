La solution Cable Cleat de Panduit est disponible

décembre 2021 par Marc Jacob

Les enjeux ?

La sécurité de l’alimentation électrique est cruciale pour la fiabilité des systèmes quels qu’ils soient, au sein des datacenters et des bâtiments intelligents. En effet, le chemin qui mène du générateur au système comporte des risques qu’il faut connaitre pour garantir l’approvisionnement en énergie. La protection contre les courts-circuits est donc essentielle pour assurer la disponibilité du système.

Les problèmes ?

Un court-circuit électrique entraîne une augmentation massive du flux de courant dans les câbles basse et moyenne tension, et ce, en quelques millisecondes seulement. L’ampérage peut atteindre 200000A lors de tels événements. Ce qui a pour conséquence de faire vibrer les câbles, de fait, des dommages importants peuvent se produire avant que les disjoncteurs ne puissent se déclencher. Par conséquent, le maintien en place des câbles est essentiel pour protéger le personnel et l’infrastructure, comme pour réduire les temps d’arrêt des installations, car ces forces dynamiques sont absorbées par les brides de câble et le système de support de câble associé.

Les solutions ?

Cable Cleat, le serre-câble de Panduit, en tant que solution mécanique structurelle, protègent contre les effets des courts-circuits et augmentent ainsi considérablement la sécurité du système. Ce qui est d’autant plus important depuis la mise en œuvre de la norme internationale IEC 61914 de 2015, relative aux serre-câbles pour les installations électriques. En effet, cette norme joue un rôle particulier dans le développement des brides de câbles Panduit. La norme, avec l’ajout " 2015 ", est l’exigence actuelle, la plus complète et la plus reconnue mondialement pour tester les serre-câbles. Pour la respecter, le département de recherche et développement de Panduit a utilisé un programme de simulation puissant pour déterminer comment les forces électromagnétiques se développent en cas de court-circuit, et quelle composition matérielle des brides de câble est la plus appropriée. Ce n’est qu’après avoir été simulés, que les composants sont soumis à des tests réels de court-circuit dans un laboratoire certifié afin de confirmer qu’ils répondent à la norme en vigueur.

Le résultat pour la bride de câble Cable Cleat ?

Panduit a donc été le premier à répondre aux exigences élevées de cette norme, de manière à ce que ses serre-câbles puissent résister en toute sécurité à d’énormes forces mécaniques en cas de court-circuit. La société a développé une gamme de produits certifiée en laboratoire d’essai par l’institut d’essai KEMA Labs.

Les nouvelles brides de câbles Cable Cleat varient en taille, en conception et en matériaux et conviennent à une grande variété d’applications dans les systèmes d’ingénierie des processus, les technologies de l’information, les datacenters et la production industrielle. Il existe un choix de matériaux pour les différentes applications, aluminium, plastique et acier inoxydable 316 / 316L résistant à la corrosion et à double certification.

Les principaux avantages des brides de câble conformes à la norme IEC 61914 :

• Installation conviviale et professionnelle des câbles

• Réduction des risques en cas de court-circuit en absorbant les forces statiques, mécaniques et dynamiques

• Protection des personnes et des composants du système

• Sécurisation de l’approvisionnement en énergie