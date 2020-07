La solution ALWIN obtient la qualification ANSSI

juillet 2020 par Marc Jacob

La certification CSPN atteste du niveau de sécurité offert par notre solution de sûreté ALWIN pensée pour que les exigences très complexes de l’ANSSI soient compatibles avec les contraintes de mise en oeuvre et d’exploitation sur le terrain durant toute la vie du système.

• Une innovation majeure et exclusive sur le principe du stockage et de la distribution des clés Desfire

• Une installation, un paramétrage et une maintenance simplifiées

• Une intégration naturelle dans les systèmes d’hypervision de cybersécurité à travers de nombreux messages d’informations transmis via le standard Syslog

• Une gestion intégrale du cycle de vie d’un produit de haute sécurité

La qualification par l’ANSSI est la recommandation par l’État français de produits et services de cybersécurité éprouvés. Elle atteste de leur conformité aux exigences règlementaires, techniques et de sécurité promues par l’ANSSI en garantissant l’engagement du constructeur, dans le respect des critères de confiance. Elle assure la maintenabilité d’un produit certifié en permettant l’évolution de sa version et le maintien par l’ANSSI, après contrôle des modifications apportées, de sa certification.

Elle officialise la solution d’ALCEA comme une réponse légitime aux besoins de sûreté et de cybersécurité des sites sensibles et de ceux de la défense nationale. Nous sommes fiers de pouvoir ainsi répondre à vos demandes les plus exigeantes en proposant une offre française, complète, sûre et de qualité.