La société d’avocats De Gaulle Fleurance & Associés redessine l’environnement de travail numérique de ses collaborateurs grâce à VMware

juin 2021 par Marc Jacob

Déployées auprès des 180 professionnels répartis entre Paris, Bruxelles, Abu Dhabi et bientôt Abidjan, et l’Asie, les solutions Horizon et Workspace ONE de VMware facilitent leur quotidien.

Confort, productivité et sécurité : tels sont les trois indispensables pour la société d’avocats full service De Gaulle Fleurance & Associés. Suivant ces trois principes, la société avait inscrit de longue date la transformation de l’espace de travail de ses collaborateurs sur sa feuille de route. Un projet d’équipes flexibles initié avec VMware et son partenaire Selceon en 2019 et déployé entre janvier et mars 2020, avant le début de la crise..

L’objectif ? Conjuguer les attentes de mobilité de l’ensemble des professionnels de la société, renforcées avec la généralisation du télétravail, tout en répondant aux impératifs de sécurité d’un métier aux données ultra-sensibles. Or, comment permettre aux collaborateurs d’accéder à leur poste de travail depuis n’importe quel lieu tout en évitant les écueils de la fuite de données ou de la perte d’équipements informatiques ? Pour atteindre cette double-exigence et cette transformation ambitieuse, la société s’est appuyée sur l’expertise des équipes de Selceon..

Afin de répondre aux nouveaux besoins de mobilité, éviter les fuites de données et les risques de compromission, c’est l’ensemble de l’ossature du système d’information qui a ainsi dû être revu. VMware s’est chargé de la centralisation des données, de la gestion globale et uniforme des postes de travail physiques ainsi que de leur sécurisation, et l’ESN Selceon s’est occupé des études puis du basculement vers le nouveau système informatique. « Nous considérons que VMware a la vision la plus claire sur l’évolution de la gestion du poste de travail, qui devient la gestion d’un environnement de travail. Cette notion s’inscrit dans la proposition de valeur que nous offrons ensemble à nos clients, c’est-à-dire la mise en place d’une infrastructure robuste et d’outils innovants, qui vient soutenir leurs ambitions futures » reconnaît Eric Tavidian, Cofondateur de Selceon. Un déploiement progressif a été initié à partir de septembre 2019, avec un pilote auprès d’un panel d’utilisateurs pour analyser et comprendre les problématiques de départ, puis, une accélération à raison de 15 à 20 utilisateurs par semaine. C’était sans compter le confinement de mars 2020 et le basculement vers le télétravail généralisé. Les équipes informatiques ont ainsi dû finir de gérer le déploiement dans l’urgence, et… à distance !

Grâce aux technologies avancées du poste de travail virtuel de VMware, De Gaulle Fleurance & Associés, qui a utilisé Horizon pour le cœur du système du poste virtuel et Workspace ONE pour la gestion du cycle de vie des appareils, constate rapidement des avantages indéniables. Au-delà du gain de temps considérable que représente pour les équipes informatiques l’administration complète de l’environnement de travail numérique, cette transformation a également permis de packager la trentaine d’applications métiers du groupe pour en améliorer les performances tout en renforçant la sécurité avec des accès à distance sécurisés de bout en bout.

« Lorsque nous avons initié ce projet, nous étions loin de nous douter de la crise mondiale qui allait nous frapper. Or, grâce à la transformation que nos équipes ont menée en amont pour mettre en place une culture axée sur le numérique, l’ensemble de nos collaborateurs ont pu continuer à travailler tout en gagnant en productivité. Lors du premier confinement, certaines activités ont explosé et les avocats qui ont eu besoin de travailler quasiment 24h sur 24 ont pu le faire. » témoigne Xavier Cotinat, DSI de la société.

Si bien que la DSI a reçu des remerciements appuyés des avocats qui, depuis, ont plus que jamais adopté le mode nomade. « Avec les solutions VMware, nous sommes sortis d’un quotidien rébarbatif et nous avons dégagé du temps pour nous concentrer sur les besoins métiers et imaginer de nouveaux services digitaux tout en plaçant l’expérience utilisateur au premier plan. L’infrastructure et les outils sont désormais capables de soutenir nos ambitions de développement à l’international et de faire bénéficier à l’ensemble de nos collaborateurs d’une expérience unifiée. »

Une expérience unifiée valorisée par l’ergonomie simple de Workspace ONE qui a permis aux collaborateurs de prendre en main leur poste de travail de façon simplifiée. Un vrai gage d’attractivité et de fidélisation de la marque employeur pour la société d’avocats. « Au cours du premier trimestre 2021, grâce à Workspace ONE et à la faveur du renouvellement de la flotte mobile, 140 avocats ont bénéficié d’une expérience unifiée de leur environnement de travail. Et ça n’est qu’un début ! » conclut avec enthousiasme Xavier Cotinat.