La société White Ops se rebaptise Human

mars 2021 par Emmanuelle Lamandé

Depuis 2012, White Ops se donne pour mission de protéger les entreprises contre les attaques de robots. Son système de contrôle protège les applications, les APIs et les médias numériques contre les attaques de robots, en vue d’éviter les pertes et d’améliorer l’expérience numérique pour les véritables humains.

Aujourd’hui, l’entreprise fait un bond en avant en se renommant HUMAN. Ce nouveau nom représente plus authentiquement les valeurs humaines de l’entreprise, celles de ses employés (qu’ils ont toujours appelé des “humains”) et de la communauté numérique qu’elle protège. Cette annonce reflète l’engagement de l’entreprise en faveur de l’égalité et de la diversité et marque une promesse renouvelée pour mener à bien la mission de base de l’équipe, qui consiste à protéger l’intégrité de l’Internet en déjouant l’économie de la cybercriminalité.

Tamer Hassan, PDG et cofondateur de HUMAN, a d’abord annoncé dès octobre 2020 qu’une nouvelle identité était en préparation. Ces six derniers mois, l’équipe chargée de la marque a échangé avec des clients, des partenaires, des analystes, des leaders du secteur, des employés, des membres de leurs familles et des amis et la réponse unanime a été d’aller de l’avant avec le nom HUMAN. Dans la lignée de ce changement de nom, HUMAN prévoit de renforcer sa mission en continuant d’insuffler de l’humanité dans les expériences entièrement numériques.

Cette annonce fait suite à la récente acquisition de HUMAN par la division Merchant Banking de Goldman Sachs, en partenariat avec ClearSky Security et NightDragon, dont les dirigeants ont pleinement soutenu cette nouvelle identité.