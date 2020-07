La sécurité, priorité numéro 1 des décideurs IT de l’industrie, la distribution, les services professionnels et de l’IT, selon une étude GTT

juillet 2020 par Marc Jacob

GTT Communications, Inc. révèle les résultats d’une étude de marché réalisée en novembre 2019 et indiquant que 96% des décideurs IT avaient décidé de faire évoluer leur réseau d’entreprise en 2020, avec pour moteur numéro 1, la sécurité. Cette étude indépendante réalisée auprès de 1483 décideurs IT dans 12 pays, dessine les tendances et facteurs clés de 2020, et montre le rôle important que joue le réseau pour soutenir les objectifs de croissance.

Avant le chamboulement qu’a causé la pandémie COVID-19, les entreprises étaient confiantes dans l’avenir, 98% des décideurs interrogés prévoyant une croissance de leur entreprise en 2020. 66% voulaient investir dans la mise à jour de leurs réseaux pour supporter l’innovation constante dans les services et les technologies et 30% voulaient développer leur infrastructure afin de faire face à la demande croissante en capacité réseau. Avec cette crise où les réseaux ont été sollicités plus que jamais, gageons que l’investissement est maintenu, voire renforcé. La transformation digitale est plus que jamais un enjeu de croissance.

L’étude révèle que le SD-WAN pourrait s’imposer en 2020, 68% des organisations interrogées envisageant de mettre en œuvre un WAN hybride (avec le SD-WAN) ou ayant planifié une stratégie SD-WAN pour 2020. L’objectif numéro 1 des décideurs interrogés, avec 31% des suffrages, est d’améliorer la sécurité, protéger l’information transportée sur l’internet public avec les paramètres des protocoles de sécurité existants. Les autres motivations sont ensuite l’amélioration de l’expérience utilisateur (24%), de l’expérience client (23%), de la performance (23%), de la flexibilité (22%), du contrôle (22%), de la confiance dans la performance réseau (21%), de la rapidité (21%), la réduction des coûts (21%), l’augmentation de l’agilité (21%), de la résilience (20%), et la réduction de la complexité (17%).

En France, le top 3 des arguments pour passer au SD-WAN sont la sécurité (37%), l’agilité (30%) et la résilience (25%).

A la question, « quels sont les principaux défis pour votre réseau d’entreprise ? », le top 3 est, au niveau mondial : la sécurité, la fiabilité/disponibilité du réseau et la bande passante.

D’ailleurs, en France, 47% des décideurs voient dans la sécurité le principal frein à leur transformation digitale.

Au niveau global, la sécurité est également citée en premier par les professionnels de l’industrie (38%), de la distribution (35%), des services professionnels (32%) et de l’IT (32%).

« La capacité du SD-WAN à améliorer la sécurité en veillant à ce que l’internet public fonctionne avec les paramètre des protocoles de sécurité existants et sa capacité à diffuser de nouvelles politiques de sécurité dans le réseau, sont des facteurs d’adoption » constate Bruno Boucq, Senior VP de la zone Europe du sud de GTT.

A propos de l’étude

Cette étude relate les résultats de l’enquête indépendante commandée par GTT Communications auprès de Sapio Research. Sapio Research a interrogé 1483 décideurs seniors du domaine des réseaux et de l’infrastructure, parmi lesquels des Directeurs Techniques, des Directeurs de la Sécurité, des DSI, des responsables informatiques, des architectes informatiques/réseaux, des data scientists, des analystes, des développeurs, des ingénieurs, des stratégistes, et des chefs de l’infrastructure, du réseau, du numérique et de la transformation. Les sondés travaillent en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, aux Etats-Unis, en France, en Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Suède, ou en Suisse, et sont responsables de 4 sites ou plus. L’enquête a été menée en ligne par Sapio Research en novembre 2019.