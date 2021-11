La sécurité intelligente, le stockage et la perception du public

novembre 2021 par Davide Villa, Directeur du Développement Commercial EMEAI chez Western Digital

Les appareils dits intelligents font partie intégrante de notre vie, professionnelle comme personnelle, et ce phénomène a gagné en intensité en 2020. En dehors du domicile, les caméras de sécurité et autres appareils connectés ont été mis au service de la santé et de la sécurité publique dès le début de la pandémie du COVID-19.

Dotés de technologies d’imagerie thermique dernière génération, ces dispositifs sont capables de détecter la présence de fièvre chez des personnes ou encore d’observer en temps réel le nombre de piétons ou de véhicules dans les rues de certaines villes, à des fins de gestion des flux des foules. Or, si la demande les concernant est en hausse constante, le stockage des données et leur sécurité demeurent de réels sujets d’inquiétude.

Heureusement, l’intérêt porté aux innovations à destination des particuliers et des agglomérations est une excellente nouvelle pour les fournisseurs de technologies intelligentes.

Une étude récente menée par Western Digital sur la perception du public vis-à-vis des technologies et du stockage de données intelligentes, a révélé que 90% des sondés de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) attendent impatiemment au moins un type de technologie connectée.

En poussant plus loin l’analyse, les innovations dédiées aux foyers suscitant le plus d’enthousiasme en ’EMEA sont les suivantes :

Les caméras de sécurité pour le domicile (36%)

Les services de divertissement en streaming (35%)

Les systèmes de pilotage à distance de l’éclairage et du chauffage (35%)

Du côté des infrastructures de ville intelligente ou « smart city », les priorités sont tournées vers les moyens de transport :

Les bornes de recharge pour véhicules électriques (39%)

Les voitures autonomes (38%)

La vidéosurveillance (37%)

Malgré l’intérêt que ces technologies suscitent, leur adoption demeure encore faible selon l’étude. Seul 35% du panel utilise des technologies dédiées à la maison connectée et 30% des personnes interrogées ont déjà été en contact avec des technologies de smart city en Europe et au Moyen-Orient. L’adoption semble ralentie en raison d’un manque de compréhension du public, qui ne connaît pas les modalités de collecte, de stockage et d’utilisation de leurs données.

L’étude montre que seuls 19% des consommateurs britanniques pensent s’y connaître davantage que les autres en matière de collecte des données personnelles. Cela révèle un manque général de sensibilisation à cette question et témoigne d’un réel besoin d’être rassurés par les fournisseurs de technologies intelligentes, qui doivent donc faire preuve de plus de clarté.

Les caméras de sécurité perçues positivement

L’année 2020 a mis sous les projecteurs les avantages offerts par les caméras de sécurité, surtout par temps de crise. Le grand public a pris conscience de leurs atouts, puisque plus de la moitié du panel interrogé (52%) estime qu’elles participent à assurer la sécurité de tous en décourageant les activités délictuelles (40%). La perception positive est la même du côté des caméras connectées présentes sur le réseau autoroutier : les deux principaux avantages cités sont qu’elles protègent la population (46%) et limitent les délits (28%).

Les caméras de sécurité fonctionnent souvent en continu, ce qui pose des problèmes évidents de stockage des images enregistrées.

La technologie doit permettre à ces installations de fonctionner en permanence tout en offrant des performances élevées avec des transferts et écritures de données ultrarapides ; les vidéos obtenues doivent être d’une grande qualité à des fins d’analyse. Il est possible de communiquer autour de ces questions de sécurité afin d’éduquer le public et de développer ainsi un climat de confiance.

Reste qu’en matière de technologies connectées, les consommateurs demeurent globalement prudents et se demandent si leurs données courent un risque.

L’étude de Western Digital montre qu’en matière de gestion et de stockage des données issues de technologies intelligentes, les principales priorités des consommateurs de la région EMEA sont qu’elles soient protégées en cas de brèche de sécurité (73%) et stockées sur des disques sécurisés et fiables (70%). Une solution de stockage efficace et conforme joue donc un rôle primordial pour que ces atouts le deviennent réellement aux yeux des consommateurs, sans parler de la confiance gagnée.

Quid de l’avenir des technologies intelligentes pour la sécurité

Les années futures s’annoncent très prometteuses pour les fournisseurs de « smart technologies ». Le marché est en pleine expansion et les consommateurs se réjouissent des solutions proposées et à venir. Cependant, un manque de connaissance des infrastructures sur lesquelles sont basées ces technologies menace cet essor et les gains à la clé.

La mise en place d’infrastructures et de technologies de stockage adaptées, assortie d’une communication efficace à leur sujet va contribuer à persuader les consommateurs que leurs données sont plus en sécurité et ainsi lever leurs doutes concernant ces technologies, surtout sur les caméras de sécurité.