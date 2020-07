La sécurité de Cisco Webex Meetings essentielle pour le CFA de l’Université de Corse

juillet 2020 par Marc Jacob

Dans le cadre des mesures prises pour faire face à la Covid-19 et d’un contexte sanitaire encore fragile, le Centre de Formation des Apprentis de l’Université́ de Corse (CFA UNIV) a décidé d’adopter la solution Cisco Webex Meetings. Cette dernière vise à faciliter l’enseignement à distance et à favoriser les échanges entre apprentis, tuteurs, formateurs et entreprises.

Le confinement vécu récemment et les recommandations liées à la distanciation sociale ont en effet poussé le CFA UNIV en région Corse à mettre en place une solution simple d’utilisation pour faciliter les échanges et développer l’enseignement à distance, et ce de manière qualitative et en toute sécurité. Ainsi, le centre de formation s’est tourné vers l’offre de visioconférence Cisco Webex Meetings. Celle-ci permet d’assurer une continuité dans l’enseignement, tout en gardant un lien employeur-apprenti-tuteur pour le suivi et l’évaluation durant tout le cursus de l’apprenti. La solution offre par ailleurs la possibilité de maintenir les modules de formation auprès des entreprises, et son encryptage des appels de bout en bout assure une sécurité optimale.

« Chez Cisco, la sécurité est un élément présent dans toutes nos solutions car nous savons que c’est un sujet essentiel pour toute organisation. Nous sommes ravis que le CFA de l’université de Corse ait choisit notre solution Cisco Webex Meetings car cela prouve encore une fois l’importance d’une offre sécurisée de bout en bout. » explique Laurent Degré, Président de Cisco France.

Le CFA UNIV en région Corse a également investi dans l’aménagement d’une salle équipée du Cisco Room Kit – une caméra et codec intégré à l’écran - afin de faciliter les échanges de tous les partis. Une salle où 2 écrans de 85 pouces permettent une aisance et un confort supplémentaire pour les jurys de soutenance orale tout au long des examens.

Ces deux solutions fournies par Cisco ont permis de contacter plus de 700 entreprises, de réaliser plus de 200 sessions de visioconférences, plus de 300 réunions et de maintenir toutes les activités du CFA UNIV en toute sécurité. Le CFA UNIV envisage d’équiper d’autres salles dans différents centres de Corse, afin de continuer à développer les usages comme les modules de formation auprès des entreprises.

« Cisco Webex Meetings est une solution qui a été très appréciée pour sa convivialité́ et sa qualité auprès des étudiants, des professeurs et des entreprises lors des différentes formations effectuées tout au long du confinement et de la période post-confinement. » déclare Christophe Storaï, Directeur du CFA UNIV en région Corse.

A propos du CFA de l’université de Corse :

Le Centre de formation des apprentis de l’Université́ de Corse (CFA UNIV) dispose de formations en alternance post bac jusqu’au niveau licences et master. Crée en 2009, le CFA accueille environ 400 étudiants par an au sein de 39 formations et a diplômé plus de 3500 étudiants-apprentis.