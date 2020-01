La sécurité automobile est et restera dans le collimateur des attaquants en 2020

janvier 2020 par Aditya Kuppa, Principal Researcher chez Tenable

Nous avons constaté une forte augmentation des incidents de sécurité affectant les systèmes de transports intelligents (STI). Au total dans le monde, 175 incidents ont été signalés en 2019. La cause principale était l’accès non autorisé ou le vol de véhicules via des attaques par relais de clés électroniques, d’usurpation d’identité, de brouillage de clé ou de piratage de diagnostics.

Pour Aditya Kuppa, Principal Researcher chez Tenable, 2020 verra l’augmentation continue d’attaques contre les STI, ainsi que d’autres méthodes, telles que des attaques de ransomwares contre divers composants automobiles.

« Cette augmentation est due à l’élargissement de la surface d’attaque car davantage de services tiers sont intégrés à la fois en externe et en interne dans ces systèmes connectés. Gérer la complexité de l’exposition, de la visibilité et du contrôle sera essentiel dans le blocage de ces attaques.

La tendance croissante de la conduite autonome, les attaques contre les systèmes de support tels que les capteurs et leurs systèmes de décision sous-jacents seront particulièrement pertinentes pour les cybercriminels. Nous nous attendons à la publication de davantage de résultats de recherches détaillant les attaques à distance contre les systèmes de télédétection par caméra et imagerie lumineuse (LiDAR) et contre les capteurs qui détectent l’environnement requis par la conduite autonome. Nous pourrions même être témoins d’attaques, qu’elles réussissent ou non, à l’état brut. »