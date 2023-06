La sécurisation du travail hybride sera au cœur des préoccupations des DSI en 2023

février 2023 par Abhilash Verma, Directeur général, NetScaler

Les organisations continuent de faire face aux défis liés au travail hybride, et cela n’est pas prêt de disparaître en 2023. Il est aujourd’hui essentiel pour les collaborateurs d’avoir accès aux outils et aux applications nécessaires leur permettant d’exercer leur activité partout. Afin de proposer une expérience de travail cohérente à leurs salariés, les entreprises doivent faire les bons choix et prendre en compte certaines priorités. Voici quelques pistes pour aborder 2023 :

Le cloud hybride et le multicloud pour une expérience employé améliorée

Le travail hybride implique pour les organisations de fournir aux collaborateurs un accès sécurisé et fiable aux nombreuses applications dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches de manière efficace. Un déploiement hybride et multicloud pour la mise à disposition d’applications centralisées garantit une expérience employé améliorée et moins complexe, tout en leur fournissant les outils nécessaires sur une seule et même plateforme. Cette approche permet aux équipes informatiques de conserver une visibilité sur l’ensemble de l’activité, ce qui leur offre les moyens d’identifier et de résoudre tout problème en temps voulu.

En 2023, les organisations devraient s’attacher à travailler avec des fournisseurs capables d’établir un état des lieux des solutions mises en place, afin de prendre les meilleures décisions en matière de fourniture d’applications.

Faire le bon choix entre le « Zero Trust » et le VPN

Alors que les collaborateurs continuent d’adopter le travail hybride et de se connecter depuis différents endroits, il est essentiel de disposer d’une solution de sécurité capable de s’adapter aux risques causés par ces multiples connexions. De nombreuses organisations utilisent encore des systèmes traditionnels tels que les VPN, mais le fait est que beaucoup de ces systèmes ne peuvent pas répondre au besoin croissant de sécurité supplémentaire et laissent des failles d’exposition mettant les organisations en danger.

Pour fournir un accès sécurisé à des collaborateurs à distance, la clé n’est pas de passer d’une solution à une autre du jour au lendemain, mais de maintenir un équilibre entre l’existant et la nouveauté. Les technologies « Zero Trust » ont la capacité de fournir un accès sécurisé à l’infrastructure et aux ressources d’une entreprise sans avoir à connecter les appareils à un réseau partagé. Elles assurent une surveillance continue pour lutter en permanence contre les menaces. En 2023, les entreprises devront prendre les mesures nécessaires pour analyser les menaces et choisir la solution qui les protégera le mieux contre les futures menaces.

Protéger tous les terminaux des collaborateurs

Le travail hybride a transformé les environnements de travail et a stimulé l’avènement du BYOD (Bring-your-own-device). Cette approche agile élargit le champ des menaces potentielles auxquelles les DSI doivent s’attaquer. Pourtant, à l’heure du RGPD, le contrôle des données entrantes et sortantes de l’entreprise est primordial pour éviter d’entraîner des pénalités de conformité avec l’autorité régulatrice.

En 2023, les entreprises devront redoubler d’efforts pour garantir le respect de la législation sur la confidentialité des données et s’assurer qu’elles disposent du niveau de sécurité adéquat afin de limiter la possibilité d’une cyberattaque et d’en minimiser les dommages si cette dernière venait à se produire.