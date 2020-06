La scale-up nantaise Mr Suricate lève 2 000 000 €

juin 2020 par Marc Jacob

Mr Suricate, spécialiste de la détection de bugs sur les parcours clients de sites Web, lève 2 000 000 € auprès de West Web Valley, SWEN Capital Partners et Pays de la Loire Participations (conseillé par SIPAREX) afin d’enrichir les innovations techniques en place actuellement, son développement commercial et d’accélérer son recrutement avec la création de plus de soixante postes.

Suite à une première levée de fonds en février 2019 d’un demi-million d’euros (auprès de Pays de la Loire Développement - Sodero Gestion, Pays de la Loire Participations - fonds de la Région conseillé par SIPAREX), Mr Suricate annonce un second tour de table de 2 millions d’euros auprès de West Web Valley, SWEN Capital Partners et de son fonds historique Pays de la Loire Participations.

Mr Suricate en 1 chiffre : plus de 7 000 000 de tests effectués

Créée en 2015 par Fabrice Beck et Fabien Van Herreweghe, Mr Suricate est le spécialiste de la détection de bugs dans le parcours clients de sites Web. Basée à Nantes, Mr Suricate met à disposition son expertise en accompagnant les entreprises du e-commerce et de l’assurance dans leurs stratégies de tests fonctionnels automatisés tout en réduisant leurs coûts de campagnes par 10.

La solution Mr Suricate couvre tous les besoins en test que ce soit sur les environnements de recette ou de production, sans intégration (100 % en ligne ou pilotage de campagne via API) et accessible à un profil non développeur. Mr Suricate grâce à son outil propriétaire détecte et qualifie les bugs en temps réel, permet la remonté des bugs aux clients par mail avec screen shot, et propose une interface en ligne qui recense les données métriques des campagnes de scénarios lancées disponible à tout moment par le client.

Enfin, Mr Suricate fournit des services clients complets avec un chargé de compte dédié : Rédaction cahier de recette, rédaction des cas de tests, mise en place et supervision des scénarios, reporting ainsi que la maintenance par un centre de service du lundi au vendredi de 8h à 20h. MR Suricate a été lauréat du Paris Retail Week 2019 dans la catégorie « Parcours client Agile ».