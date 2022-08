La rentrée des classes : Cinq conseils pour assurer la sécurité des enfants et des adolescents en ligne

août 2022 par Norton

L’été touche bientôt à sa fin et de nombreux parents et élèves se préparent à vivre une nouvelle année scolaire. Alors que l’âge moyen d’acquisition du premier téléphone portable atteint aujourd’hui 9 ans, les parents auront donc une nouvelle mission dans leur bulletin de note respectif : celle de s’assurer de la sécurité numérique de leurs enfants.

En effet, bien que la plupart des parents estiment qu’il est plus important que jamais de parler à leurs enfants de la cybersécurité, 75% d’entre eux admettent qu’il est difficile d’assurer la sécurité des enfants et adolescents en ligne. En effet, selon le rapport 2022 Norton Cyber Safety Insights Report, ¾ des adultes français interrogés déclarent que leurs enfants accèdent à des contenus inappropriés en ligne et 64 % d’entre eux estiment que leurs enfants ont déjà effectué une tâche sur leurs appareils sans leur permission.

Qu’il s’agisse de faire ses devoirs ou de chatter avec des amis, la rentrée scolaire peut signifier une augmentation du temps passé devant un écran pour les élèves. Et si les Français déclarent déjà passer 5,2 heures par jour en dehors de leur activité professionnelle ou scolaire sur leurs écrans, l’augmentation de ce temps d’écran, rend les enfants et adolescents plus sensibles aux menaces en ligne.

Ainsi, Norton livre ses conseils pour aider les familles à protéger leurs données et leurs appareils tout au long de cette nouvelle année scolaire :

1. Avoir des conversations ouvertes 💬 Il est important pour les familles de faciliter les conversations sur les comportements numériques sains.

2. Activer les mises à jour automatiques 💻 Les élèves utilisent une poignée d’applications et de sites Web éducatifs et ces programmes peuvent être des cibles privilégiées pour les cybercriminels s’ils ne sont pas régulièrement mis à jour.

3. Utiliser le contrôle parental 👩👧👧 La mise en place de contrôles parentaux et de paramètres de confidentialité sur les appareils, réseaux et applications permettra aux enfants de naviguer en toute sécurité.

4. Redoubler de vigilance contre le phishing 🎣 Les emails utilisant un nom de domaine spécifique à l’école représente un vrai terrain de jeu pour les cybercriminels qui créent des emails de phishing, imitant des personnes de l’administration afin de récupérer des informations ou des données sensibles concernant les élèves. Rappelez à vos enfants de "réfléchir avant de cliquer" !

5. Protégez votre identité numérique 👤 L’identité numérique d’une personne se construit à tout âge et un enfant qui partage des informations relatives à sa date de naissance ou à son adresse peut poser problème. Il est donc nécessaire de veiller à ce que vos enfants ne partagent pas trop d’informations personnelles, les leurs ou les vôtres, sur le web.

"Pour de nombreuses familles, la rentrée scolaire est l’occasion d’un nouveau départ, ce qui en fait le moment idéal pour fixer et revoir ensemble leur comportement numérique", a déclaré Stéphane Decque, Norton Senior Manager France, chez NortonLifeLock. "Nous nous engageons à donner aux élèves et à leurs familles les outils et l’éducation dont ils ont besoin pour passer une année scolaire sereine et plus sécurisée sur le plan numérique, car nous comprenons la nécessité de toujours avoir un temps d’avance sur les cybercriminels et les voleurs d’identité."