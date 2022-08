La régie de télévision Cognacq-Jay Image gère des milliers de flux vidéo avec Qumulo

août 2022 par Marc Jacob

Qumulo annonce que Cognacq-Jay Image, le spécialiste de la gestion et de la distribution de contenus vidéo et audio a choisi ses solutions pour optimiser le traitement de milliers de flux vidéo. Avec Qumulo, la société a monté en puissance sur son infrastructure de stockage, gagné en visibilité et en proactivité pour anticiper les ralentissements mais aussi obtenu une simplicité d’administration et une optimisation de ses performances. Les métriques fournies en temps réel et les performances de Qumulo ont permis au spécialiste de la gestion et de la distribution de contenus vidéo de gagner en productivité tout en rationalisant le fonctionnement de sa plateforme.

La richesse de l’API de Qumulo a été un élément clé dans le choix de Cognacq-Jay Image, qui souhaitait piloter les performances en temps réel. La société traite en effet des dizaines de transformations à la volée et doit parfois gérer des milliers de fichiers en simultané d’une très grande variété. Au-delà des métriques sur les latences, l’API de Qumulo permet aussi à Cognacq-Jay Image de réaliser un audit en temps réel de tout ce qui se passe sur son infrastructure de stockage et notamment de savoir à tout moment ce qui se passe, qu’il s’agisse d’une modification, d’une suppression ou encore d’une lecture d’un fichier.

“Nous utilisons une volumétrie de 100 Teraoctets pour avoir de la marge et pouvoir stocker les fichiers de la veille encore en cours de traitement ou ceux dont l’expédition n’est pas encore totalement terminée. Mais ce qu’il faut surtout retenir de notre infrastructure, c’est qu’elle fonctionne en flux tendu avec des livraisons quotidiennes,” explique Michel Desconnets, Responsable du système informatique et Maintenance applicative chez Cognacq-Jay Image.

“Nous voulions monter à 6 Go par seconde en lecture/écriture sur le cluster et pouvoir identifier rapidement la moindre source de problème. Après étude du marché et réalisation de POCs, Qumulo s’est distingué par ses performances, le rapport qualité/prix et la richesse de son API. On retrouve les fonctionnalités du cluster dans cette API, ce qui permet non seulement d’avoir des métriques très fines, mais aussi de facilement intégrer la supervision du cluster à notre console d’administration » ajoute Michel Desconnets.

Installés par HPE et Qumulo, les six nœuds de 36 To (150 To utiles) sont passés en production dans la foulée, les flux vidéo ont été orientés vers la nouvelle plateforme de stockage de travail. Avant de faire le choix de Qumulo, Cognacq-Jay Image souhaitait fiabiliser son stockage et monter en capacité de traitements après que la société ait observé une accélération de la croissance de ses besoins. Face à l’augmentation des flux vidéo à traiter, la régie de télévision a décidé de moderniser son infrastructure en mettant l’accent sur la capacité de traitement avec un besoin en moyenne d’une capacité de 30 téraoctets. “Si l’on multiplie une latence qui passe de 5 millisecondes à 50 par le nombre de fichiers traités simultanément, on comprend aisément pourquoi nous devons surveiller notre infrastructure de très près et en temps réel afin de réagir à la moindre anomalie et d’anticiper les goulets d’étranglement", explique Michel Desconnets.

Cognacq-Jay Image est l’un des principaux fournisseurs de services de l’industrie des médias en Europe. L’entreprise aide les diffuseurs, les opérateurs télécoms, les plateformes OTT et les propriétaires de contenus à gérer leurs flux de travail linéaires et à la demande. Elle convertit chaque jour des milliers de fichiers pour la diffusion via la télévision, les plateformes de vidéo à la demande (VOD) et les services de streaming. La société compte deux bureaux en France (Issy-Les-Moulineaux) et aux États-Unis (Los Angeles).