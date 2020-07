La priorisation des activités sur les réseaux, primordiale pour le télétravail

juillet 2020 par Pierre Langlois, Country Manager France and Southern Europe chez Silver Peak

Pour Pierre Langlois, Country Manager France and Southern Europe chez Silver Peak, les infrastructures réseau devront plus que jamais soutenir les activités des organisations, tout en résolvant les défis posés par le recours accru aux applications cloud :

« Cette étude montre que les organisations s’adaptent aux changements imposés dans le monde du travail. Cependant, adapter uniquement l’attitude des managers ne déterminera pas si l’entreprise prospèrera, ou non, dans cette nouvelle normalité. Elle doit aussi observer les infrastructures qui soutiennent ses activités et qui seront aussi sous pression avec un nombre croissant d’employés en télétravail.

Pour le réseau, le défi premier est en effet de connecter les collaborateurs aux applications et services de l’organisation hébergées dans le datacenter et le cloud. Sans compter que des utilisateurs - qui nécessitent un accès aux systèmes de Voix sur IP (VoIP), aux bureaux virtuels ou aux outils de vidéoconférence - ont besoin d’une connexion rapide et extrêmement fiable. Ainsi, une organisation dotée de plusieurs bureaux doit désormais considérer que chaque utilisateur, avec son réseau domestique, est un nouveau bureau à soutenir ; ce qui représente une explosion du nombre de lieux à couvrir.

Finalement, pour répondre à ce défi, des réseaux innovants devront être déployés pour prioriser les applications et ainsi optimiser la qualité des opérations. Afin d’évaluer si elles peuvent surmonter ce changement, les entreprises doivent s’assurer que leur réseau présente un ensemble de critères essentiels. Autrement dit, ce dernier est-il capable de segmenter les utilisateurs en catégories pour que les télétravailleurs puissent accéder aux applications sur le réseau en priorité ? De plus, les utilisateurs ayant des responsabilités ont-ils accès directement, de manière sure et en temps réel aux services cloud et aux applications clés comme la voix et la vidéo ? Mais aussi aux applications à haut débit qui requièrent une performance d’autant plus importante, comme le développement de logiciel, les applications gourmandes en données et l’imagerie médicale ?

Si leur réseau ne présente pas une, ou plusieurs de ces capacités avancées, alors les organisations qui ont adopté le télétravail auront des difficultés à maintenir leur productivité et qualité de travail. »