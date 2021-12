La plateforme logicielle de Qumulo certifiée pour Veritas Enterprise Vault

décembre 2021 par Marc Jacob

Qumulo a été certifiée pour Veritas Enterprise Vault. Cette désignation reconnaît que Qumulo Core répond aux exigences techniques strictes de la plateforme d’archivage Veritas Enterprise Vault. Cette dernière permet aux entreprises de stocker, gérer et découvrir efficacement toutes les communications et tous les documents en combinant la puissance du stockage dans le cloud, la supervision/découverte avancée et la classification améliorée pour rendre la conformité plus facile que jamais.

"La puissance de la plateforme de données de fichiers Qumulo apporte une nouvelle solution de stockage qui offre une vitesse et une agilité accrues à l’écosystème Enterprise Vault. Nous sommes impatients de voir une large adoption de Qumulo par nos clients communs," a déclaré David Scott, Sr. Director, Product Management, Digital Compliance chez Veritas.

Les entreprises Fortune 500, les principaux studios de cinéma et d’animation, et certains des plus grands centres de recherche du monde comptent sur Qumulo pour gérer des milliards de fichiers. Qumulo se classe parmi les scores de promoteur net (NPS) les plus élevés, constamment supérieurs à 85, et est reconnu par les utilisateurs pour son dévouement à la satisfaction des clients.