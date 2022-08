La plateforme SaaS Iron Mountain Insight disponible sur Amazon Web Services

août 2022 par Marc Jacob

Iron Mountain InSight sur AWS permet aux entreprises d’accélérer leur transformation numérique grâce à une visibilité et un suivi de leurs données, garantissant une prise de décision éclairée. La plateforme consolide le stockage physique, la numérisation, la collecte et le stockage numérique en une seule opération, offrant une transparence sur l’emplacement des actifs physiques et numériques à tout moment. Cela réduit les risques, favorise la conformité et offre aux entreprises une vue centralisée des informations désormais accessibles sur AWS. Iron Mountain InSight accompagne les entreprises quelle que soit l’étape de leur parcours numérique, qu’elles commencent tout juste à numériser leurs actifs physiques ou qu’elles s’efforcent d’automatiser et de transformer entièrement leur entreprise, notamment en créant une salle de réception des documents numérique intelligente, pilotée par l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique (AI/ML). En utilisant AWS AI/ML avec Iron Mountain InSight, Iron Mountain permettra aux entreprises d’extraire le texte et les données de documents numérisés dans plus de 50 langues et dans de nombreux formats de fichiers, notamment PDF, TIFF, Microsoft Office, etc. Iron Mountain InSight offre la possibilité de rechercher et de libérer la valeur des données stockées sur Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Les services AWS qui alimentent la solution Iron Mountain InSight comprennent Amazon Textract, Amazon Comprehend, Amazon Transcribe et Amazon Rekognition.