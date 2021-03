La plateforme Markethings utilise le Cloud d’IKOULA

mars 2021 par Marc Jacob

Nouvelle venue sur le marché de la recherche d’informations sur les entreprises (ciblage commercial et analyse concurrentielle), la plateforme Markethings s’appuie sur le programme BOOST MY STARTUP d’IKOULA – l’un des spécialiste français du Cloud Computing, de l’infogérance et de l’hébergement web – afin de proposer aux entreprises une plateforme SaaS innovante et complète, basée sur le Big Data.

Créée en mai 2018 par Charles-Antoine d’HOOP et Albert DIENA, la startup Markethings est née de l’idée de faire converger les bases de données Open Data avec le web, plaçant le Big Data au cœur du processus.

« Nos parcours professionnels respectifs nous ont montré qu’il devenait de plus en plus chronophage pour les directions commerciales et marketing d’accéder facilement à des données pertinentes et justes, tant les sources d’information sont aujourd’hui nombreuses et disparates », explique Albert DIENA, co-fondateur et associé en charge des analyses et du data-mining pour Markethings. « A l’heure du Big Data, il nous semblait utile de créer une plateforme en ligne adaptée à tout type d’entreprise allant de la TPE aux grands comptes. Recherchant un hébergeur de confiance pour gérer leur plateforme, les équipes de Markethings se sont naturellement tournées vers IKOULA, et son programme BOOST MY STARTUP.

« Pour répondre aux besoins de gain de productivité des équipes commerciales, marketing ou financières, nos algorithmes corrèlent et agrègent les données de plus de 15 sources Open Data, avec les informations clefs présentes sur les sites web des entreprises. poursuit Charles-Antoine d’HOOP, co-fondateur et CTO de Markethings.

« Avoir un hébergeur capable de supporter ces très nombreuses requêtes sans pour autant faire grimper le temps de réponse, tout en fournissant une infrastructure Cloud de qualité, et en nous faisant bénéficier d’un véritable support technique, disponible en 24/7, était pour nous indispensable, d’où notre choix de travailler avec IKOULA. De plus, savoir que nos données et celles de nos clients sont hébergées au sein de leurs datacenters en France nous rassure – le respect du RGPD étant plus que jamais au cœur des discussions liées au Big Data. »

« Depuis notre création en 1998, nous avons à cœur d’accompagner toutes les entreprises dans leur développement, quel que soit leur projet. Nous sommes fiers d’aider Markethings à grandir jour après jour avec notre solution Cloud », conclut Jules-Henri GAVETTI, co-fondateur et CEO d’IKOULA.