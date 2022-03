La plateforme Edge-to-Cloud HPE GreenLake s’étoffe encore pour plus de choix et de simplicité

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Cet enrichissement est rendu possible grâce à une expérience unifiée, de nouveaux services cloud et un écosystème de partenaires élargi.

En résumé :

L’expérience simplifiée apportée par HPE GreenLake offre une vue unique de tous les services de la périphérie au cloud.

La convergence avec Aruba Central ajoute 120 000 clients à la plateforme.

HPE GreenLake ajoute 12 nouveaux services de cloud computing, dont le réseau en tant que service, les services de données, les fonctions de calcul haute performance et la gestion des opérations de calcul.

HPE GreenLake est désormais disponible sur les marchés en ligne d’Arrow Electronics, d’ALSO Group, Ingram Micro Inc. et TD Synnex pour atteindre plus de 100 000 partenaires.

Hewlett Packard Enterprise annonce des avancées significatives pour HPE GreenLake, son offre phare qui permet aux entreprises de moderniser toutes leurs applications et leurs données, de la périphérie au cloud. La plateforme de cloud hybride HPE GreenLake vient se renforcer, avec une expérience d’exploitation unifiée, de nouveaux services de cloud et la disponibilité de HPE GreenLake sur les marketplaces de plusieurs grands distributeurs.

Une prise en charge d’expériences multiclouds où que se trouvent les charges de travail

HPE GreenLake prend en charge l’intégralité des expériences multicloud - on-premises, à la périphérie, dans une colocation ou encore dans un cloud public – et continue de susciter une forte demande dans le monde entier. Au cours du premier trimestre 2022, HPE a vu augmenter ses commandes as-a-service de 136 % par rapport à l’année précédente, et la valeur totale des contrats HPE GreenLake a augmenté à 6,5 milliards de dollars.

HPE continue d’investir et d’innover dans HPE GreenLake pour fournir aux clients une plateforme unique et simple d’utilisation pour transformer et moderniser radicalement leur organisation. Les mises à jour de la plateforme comprennent :

La convergence d’Aruba Central, une solution de gestion de réseau cloud-native et alimentée par intelligence artificielle, avec la plateforme HPE GreenLake. Désormais, plus de 120 000 clients des réseaux Aruba, soit près de 2 millions d’appareils à gérer et 2 millions d’appels API par jour, peuvent utiliser la plateforme HPE GreenLake pour commander des services à la demande et gérer leurs actifs[1].

Une nouvelle expérience opérationnelle unifiée qui offre une vue et un accès simplifiés à tous les services cloud, couvrant l’ensemble du portefeuille HPE, avec un accès à signature unique, la sécurité, la conformité, l’élasticité et la protection des données.

La plateforme HPE GreenLake constitue la base de plus de 50 services cloud, notamment les dossiers médicaux électroniques, le ML Ops, les paiements, l’analyse unifiée et SAP HANA, ainsi qu’un large éventail de services cloud proposés par des partenaires.

HPE dévoile également :

12 nouveaux services cloud dans les domaines de la mise en réseau, des services de données, du calcul haute performance et de la gestion des opérations informatiques.

De nouveaux services améliorés pour le stockage en bloc et la protection des données, venant s’ajouter aux services de données HPE GreenLake actuels.

HPE GreenLake pour les réseaux Aruba

De plus, en tant que fournisseur et expert de premier plan dans la fourniture de solutions complètes de connectivité de périphérie, HPE développe ses offres de réseau en tant que service (NaaS) avec HPE GreenLake for Networking. Les huit nouveaux services simplifient le processus d’acquisition et de déploiement de NaaS et permettent aux clients d’aligner les dépenses de réseau sur les besoins d’utilisation, et de s’assurer que le réseau est toujours prêt à soutenir les objectifs commerciaux.

Les nouveaux services sont également optimisés pour les partenaires de distribution qui cherchent à satisfaire la demande croissante de leurs clients en matière de NaaS, à opérer dans un modèle de revente ou de fournisseur de services managés. Couvrant un éventail complet de cas d’utilisation par les clients - y compris les services câblés, sans fil et SD-Branch - les nouveaux services offrent des niveaux sans précédent de rapidité et de flexibilité, accélérant ainsi le délai de rentabilisation.

HPE GreenLake pour le stockage en bloc

HPE GreenLake for Block Storage est le premier service de stockage en mode bloc du secteur à offrir une disponibilité des données garantie à 100 %[2] sur un modèle cloud opérationnel. Il aide les entreprises à se transformer plus rapidement et apporte une agilité en libre-service aux applications d’entreprise critiques.

Le provisionnement en libre-service permet aux responsables de l’entreprise et aux administrateurs de bases de données de créer et de déployer plus rapidement de nouvelles applications, de nouveaux services et de nouveaux projets.

Les ressources informatiques sont libérées pour travailler sur des initiatives stratégiques à plus forte valeur ajoutée, avec un gain de temps opérationnel de 98 %[3].

Service de sauvegarde et de récupération HPE

Le service amélioré HPE Backup and Recovery Service est un service de sauvegarde conçu pour le cloud hybride. Les clients peuvent protéger sans effort leurs données pour les machines virtuelles, bénéficier d’une restauration rapide sur site et proposer une approche rentable pour stocker les sauvegardes à long terme dans le cloud public. Le service HPE Backup and Recovery est désormais disponible pour les machines virtuelles déployées sur une infrastructure hétérogène.

HPE GreenLake pour le calcul haute performance

HPE améliore encore ses offres HPE GreenLake for High Performance Computing, rendant l’adoption de cette technologie plus accessible à toute entreprise, en ajoutant de nouvelles capacités HPC. Celles-ci s’attaquent rapidement aux charges de travail les plus exigeantes en matière de calcul et traitement de données, afin d’alimenter les initiatives d’intelligence artificielle, de machine learning et réduire le temps de traitement. Elles comprennent également des solutions permettant d’accéder plus facilement au calcul intensif, avec une configuration plus petite de 10 nœuds, pour tester les charges de travail et évoluer selon les besoins.

Les nouvelles capacités comprennent :

Des capacités GPU étendues qui s’intégreront au système HPE Apollo 6500 Gen10 pour accélérer le calcul et faire avancer les projets à forte intensité de données en utilisant les GPU Tensor Core NVIDIA A100, A40 et A30 par incréments de 2-4-8 accélérateurs. En outre, le nouveau service sera doté du NVIDIA NVLink pour une connexion transparente et à grande vitesse entre les GPU afin qu’ils fonctionnent ensemble comme un seul accélérateur robuste.

HPE Slingshot, la seule matrice Ethernet haute performance au monde conçue pour les solutions de calcul intensif et d’intelligence artificielle, pour fournir une mise en réseau haute performance afin de répondre aux demandes de vitesse plus élevée et de contrôle de la congestion dans les charges de travail à forte intensité de données et d’intelligence artificielle[4].

HPE Parallel File System Storage, une solution de stockage évolutive et haute performance pour offrir un débit sans précédent pour les besoins plus larges du HPC et de l’IA.

PE GreenLake pour la gestion des opérations informatiques

Présenté pour la première fois lors de HPE Discover 2021, HPE GreenLake Compute Ops Management est une console de gestion native du cloud pour accéder, surveiller et gérer les serveurs. Elle automatise facilement la gestion du cycle de vie des ordinateurs de manière instantanée et sécurisée dans l’environnement informatique d’un client. Aujourd’hui, le service de cloud est ouvert pour un essai gratuit de 90 jours et sera disponible à l’achat en juin 2022.

Compute Ops Management a démontré son succès précoce auprès du client de HPE, Kimley-Horn, une entreprise américaine de premier plan spécialisée dans le conseil en conception et en ingénierie dans les infrastructures privées et publiques. En utilisant le Compute Ops Manager, Kimley-Horn a pu accélérer les mises à jour nocturnes des serveurs de quatre heures à 45 minutes.

HPE élargit son écosystème de partenaires pour offrir des solutions de pointe grâce à HPE GreenLake

HPE continue d’investir dans le codéveloppement avec des partenaires de distribution clés. Annoncé pour la première fois en mars 2021, HPE GreenLake est désormais directement disponible sur les places de marché du cloud et les plateformes de commerce électronique d’ALSO Group, Arrow Electronics et Ingram Micro. HPE GreenLake s’ouvre ainsi à plus de 100 000 partenaires, qui peuvent désormais tirer parti de la plateforme pour offrir l’expérience du cloud à leurs clients. Les mises à jour comprennent un catalogue de services cloud prédéfinis pour les places de marché, et des améliorations pour automatiser la commande et la facturation.

Enfin, HPE annonce un nouvel accord mondial avec Digital Realty, le plus grand fournisseur mondial de centres de données, de colocation et de solutions d’interconnexion neutres vis-à-vis des opérateurs. Digital Realty permet aux clients d’exécuter n’importe quel service HPE GreenLake avec une colocation dans plus de 285 centres de données de Digital Realty sur six continents, ce qui inclut des sites dans 50 grandes villes, pour offrir un riche écosystème d’offres et une adjacence commerciale et de cloud de classe mondiale. Les clients bénéficient d’un processus transparent avec un seul accord, une seule facture et une gestion intégrée des services pour accélérer le temps de valorisation, les objectifs de durabilité et l’innovation.

[1] Based on Aruba customer usage report [2] Based on top 6 known industry block storage-as-a-service offerings that are offered self-service or without a managed service. For more information, please refer to SLA documentation [3] Customers can speed time to value with 98% operational time savings using intent based provisioning. This is based on a comparison of infrastructure lifecycle management of HPE Alletra vs. ESG Market Research, April 2021 [4] The only Ethernet fabric powering Top-500 Supercomputers above 10 Teraflops per the November 2021 list.