La nouvelle version de Riverbed Alluvio IQTM est lancée

février 2023 par Marc Jacob

Riverbed annonce de nouvelles mises à jour d’Alluvio IQ, son service d’observabilité unifiée, natif cloud et fourni en mode SaaS, qui donne au service informatique des informations exploitables pour remédier plus rapidement aux problèmes et améliorer l’expérience numérique. Les dernières fonctionnalités étendent la portée d’Alluvio IQ en matière d’apprentissage automatique et surveillance automatisée pour inclure la Télémetrie de l’expérience de l’utilisateur final provenant d’Alluvio Aternity Digital Experience Management pour résoudre les problèmes dans les environnements distants et SASE ainsi que l’intégration avec des outils tiers. Alluvio IQ permet aux organisations informatiques d’appliquer le "Shift Left", en permettant à tout le personnel de faire le travail d’experts informatiques plus expérimentés, libérant ainsi le personnel informatique senior pour qu’il se concentre sur les activités stratégiques de l’entreprise.

« Alluvio IQ aide mon équipe à réaliser un réseau autoréparable. En utilisant les fonctionnalités intégrées des runbooks et de l’IA/ML, nous pouvons réduire le nombre d’alertes et tirer parti de nos processus d’automatisation pour effectuer des actions correctives sur le réseau avant que les utilisateurs ne subissent un préjudice. Alluvio IQ change la donne en matière de surveillance et d’observabilité unifiée », a déclaré Earl Foster, directeur des services réseau chez American Airlines.

L’intégration d’Alluvio Aternity ajoute la visibilité pour le travail à distance et le SASE

Les organisations ont besoin de faire apparaître les problèmes de connectivité ou de transport qui affectent l’expérience utilisateur, quel que soit l’endroit où se trouve l’utilisateur ou le type d’application qu’il utilise (centre de données, mobile, cloud ou SaaS). Grâce à l’intégration d’Alluvio Aternity, Alluvio IQ fournit aux équipes réseau l’observabilité nécessaire pour faire apparaître les incidents ayant un impact dans ces environnements et déterminer avec précision où le problème se produit.

Intégration d’applications tierces avec les Runbooks automatisés

Alluvio IQ inclut maintenant des données provenant de systèmes tiers dans ses analyses automatisées. Les entreprises disposent généralement de plusieurs outils de surveillance provenant de différents fournisseurs, et combinent manuellement les données de ces différents outils lors du dépannage. Alluvio IQ peut maintenant s’intégrer avec des outils non-Riverbed en utilisant une approche flexible, y compris l’extraction de données d’autres outils de surveillance, ou en injectant des événements contextuels aux solutions ITSM dans les Runbooks automatisés. Les entreprises qui utilisent Alluvio IQ peuvent désormais se rendre à un seul endroit pour voir les événements ayant un impact, ce qui inclut le contexte dont les équipes informatiques ont besoin pour résoudre rapidement les problèmes, et ce dernier peut provenir de sources Riverbed et non Riverbed.

Certifications de sécurité d’Alluvio IQ

La nouvelle version fournit les certifications de sécurité SOC2 Type II, ISO 27001 qui sont des conditions requises pour l’achat d’une solution SaaS pour de nombreuses organisations et agences gouvernementales. Ces certifications garantissent aux sociétés qu’Alluvio IQ contient les politiques, les procédures et la technologie pour assurer la sécurité et la confidentialité de leurs données.

Support d’Alluvio IQ pour la zone Europe

Alluvio IQ est maintenant hébergé à Francfort, en Allemagne, pour apporter un support aux clients européens qui souhaitent conserver leurs données dans cette zone.

Alluvio IQ est le premier service construit sur la nouvelle plateforme Alluvio Unified Observability, une plateforme SaaS sécurisée, hautement disponible et évolutive pour les services d’observabilité "cloud-native". Alluvio IQ et la plateforme font partie du programme Alluvio by Riverbed, qui comprend également des outils de visibilité innovants pour la gestion des performances du réseau (NPM), la surveillance de l’infrastructure informatique (ITIM) et la gestion de l’expérience numérique (DEM), qui englobe la gestion des performances des applications (APM) et la supervision de l’expérience de l’utilisateur final (EUEM).

Alluvio IQ s’appuie sur une télémétrie complète et fidèle de l’utilisateur final, du réseau et de l’application pour analyser plus de 10 millions de points de données par minute pour une visibilité complète, même dans les environnements de travail distants et hybrides. Alluvio automatise le processus de collecte et de corrélation de plus de 10 000 paramètres par minute à travers le temps, le dispositif, l’emplacement et les applications. Il fournit également des flux de tâches automatisés d’analyse, conçus pour reproduire les meilleures pratiques des équipes informatiques expertes - permettant aux entreprises de filtrer le bruit, de réduire les interventions, de fixer des priorités et d’étendre les savoir-faire de quelques-uns à l’ensemble de l’équipe informatique.