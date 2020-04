La nouvelle solution Veeam Backup pour Microsoft Azure est disponible

avril 2020 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce la disponibilité de Veeam Backup pour Microsoft Azure, sa nouvelle solution de sauvegarde et de restauration dans le cloud à destination aux entreprises. Elle permet aux clients et aux fournisseurs de service de migrer davantage d’applications et de données vers Azure, et ainsi de protéger les applications et les données cloud au sein d’Azure de manière rentable, simple et sûre. Elle intègre également la portabilité des sauvegardes Veeam, pour une mobilité cloud complète en matière de sauvegarde, de restauration et de migration au sein d’un environnement multi-cloud.