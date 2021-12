La nouvelle release de la plateforme Rubrik est lancée

décembre 2021 par Marc Jacob

Rubrik présente des évolutions majeures de sa plateforme en matière de cyber résilience pour mieux équiper ses clients en matière de lutte contre les ransomwares. Avec cette dernière version, les organisations peuvent améliorer leur préparation aux ransomwares, répondre avec des outils plus intelligents et intégrés, et se remettre des attaques plus rapidement.

Grâce à la prise en charge d’une interface utilisateur simple et à des intégrations pilotées par API, notamment avec Cortex XSOAR de Palo Alto Networks, la plateforme d’orchestration, d’automatisation et de réponse de sécurité étendue (SOAR) leader du marché, les équipes chargées des opérations de sécurité peuvent se remettre des attaques plus rapidement et réduire les risques de réinfection.

Avec cette nouvelle version, Rubrik rend sa plateforme de sécurité des données Zero Trust encore plus robuste. Par exemple, l’authentification multifactorielle (MFA) peut être appliquée globalement à l’ensemble de la plateforme afin de garantir que les utilisateurs non autorisés n’accèdent pas aux données. En outre, Rubrik étend son service de découverte des données sensibles à environ 60 analyseurs prédéfinis qui peuvent identifier et classer automatiquement davantage de types de données, y compris certains types d’informations personnelles identifiables (IPI). La capacité de découvrir des informations commerciales et clients sensibles dans des environnements sans impact sur la production peut aider à réduire le risque lié aux données, notamment en évaluant les dommages potentiels d’une attaque par exfiltration.

Rubrik continue en outre d’améliorer la protection des données dans le cloud et sur site grâce aux avancées suivantes :

Protection pour Azure SQL avec support SaaS entièrement géré : La couverture élargie de Rubrik dans le cloud Azure permet de sécuriser Azure SQL avec d’autres charges de travail dans le cloud et sur site pour une visibilité unifiée et une gestion simplifiée des politiques.

Réduction de Blast Radius avec l’archivage pour AWS S3 : Dans le cas où un compte de production AWS est compromis par un ransomware, les données du cloud peuvent être récupérées par le biais d’un compte bunkérisé avec de nouvelles informations d’identification. Pour maintenir la sécurité, le nouveau compte dispose de droits d’accès et de suppression limités.

Protection à l’échelle de l’entreprise pour Microsoft 365 : Grâce à la protection Rubrik jusqu’à 100 000 utilisateurs, les clients de Rubrik peuvent récupérer davantage de données d’application avec des restaurations pour les contacts et calendriers Microsoft Exchange, les listes SharePoint et les messages des canaux Teams.

Une protection élargie pour les bases de données SAP : Les clients peuvent désormais protéger SAP HANA sur IBM Power Systems, ce qui leur permet de rationaliser la protection et de réduire le besoin de scripts manuels et de planification des tâches sur site et dans le cloud.

Récupération plus rapide d’Oracle et de SQL : Les clients disposant de grandes bases de données Microsoft SQL ou Oracle comportant un grand nombre de fichiers pourront désormais récupérer encore plus rapidement. Les clients SQL peuvent constater une restauration jusqu’à 3 fois plus rapide et les clients Oracle peuvent constater une amélioration jusqu’à 25 % pour les restaurations de bases de données.

Amélioration de la protection des données avec des sauvegardes plus rapides pour Nutanix AHV : Maintenant pour Nutanix AHV, les utilisateurs peuvent sélectionner des disques individuels à exclure de leur sauvegarde pour protéger rapidement seulement les pièces critiques et nécessaires, ce qui libère du temps et du stockage.

La dernière version de Rubrik devrait être disponible dans les prochains mois par le biais du vaste réseau mondial de partenaires de Rubrik. L’intégration avec Cortex XSOAR, qui comprend des playbooks d’orchestration de sécurité préconstruits pour la chasse aux menaces et les ransomwares, sera également disponible sur la place de marché Cortex XSOAR.