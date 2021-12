La nouvelle plateforme ESET HOME est disponible

décembre 2021 par Marc Jacob

ESET lance une nouvelle version de son offre grand public, qui comprend ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security et ESET Smart Security® Premium. Les utilisateurs de ces produits auront désormais accès à ESET HOME, disponible sous la forme d’une application mobile ou d’un portail web, pour gérer la sécurité de leurs appareils personnels Windows et Android à partir d’une interface pratique et unifiée.

Ces nouvelles fonctionnalités permettront aux utilisateurs d’ESET de mieux se protéger contre l’usurpation d’identité en ligne, un délit passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, qui a causé 1,4 million d’incidents en 2020, selon le rapport Consumer Sentinel Data Book 2020 de la FTC (Federal Trade Commission). Ceci désigne l’utilisation d’informations personnelles permettant d’identifier une personne sans son accord à but frauduleux.

Dans cet objectif, des cybercriminels obtiennent vos informations personnelles à la suite de la perte ou au vol de vos documents d’identité, par le piratage d’un de vos comptes en ligne, par exemple. Selon les informations qu’ils recueillent, les escrocs ont la capacité de commettre diverses infractions en votre nom : ouverture d’un compte bancaire avec crédit, création d’un compte sur les réseaux sociaux ou d’une nouvelle ligne téléphonique. Ils peuvent également faire des achats ou escroquer vos proches qui croient échanger avec vous. Par conséquent, l’usurpation d’identité peut avoir de graves conséquences. En plus de préjudice moral et financier, vous pouvez être poursuivi pour des infractions dont vous n’êtes pas l’auteur et ceci est toujours difficile à prouver auprès des autorités.

Pour répondre efficacement aux exigences du grand public et fournir une protection de haut niveau, ESET lance LiveGuard au sein d’ESET Smart Security® Premium. LiveGuard fournit une couche supplémentaire de protection proactive contre les menaces jamais vues auparavant. ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security et ESET Smart Security® Premium proposent également aux clients une protection améliorée et de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

ESET HOME est le cœur de la nouvelle offre. Il s’agit d’une nouvelle plateforme d’administration améliorée qui facilite la gestion de la sécurité, à tout moment et en tout lieu. ESET HOME permet aux utilisateurs de superviser l’ensemble de leurs solutions ESET pour Windows ou Android depuis un seul endroit, avec une visibilité complète sur l’état de la protection des différents appareils connectés à leurs comptes.

Accessible via un portail web et une application mobile, elle permet aux utilisateurs d’ajouter, gérer et partager des licences avec leur famille et de gérer l’antivol, le contrôle parental et le gestionnaire de mots de passe en toute simplicité.

En suivant de près les besoins de ses clients, ESET a apporté de nouvelles améliorations à sa protection des transactions bancaires et des paiements, notamment une sécurité supplémentaire pour les clients accédant aux portefeuilles de cryptomonnaies en ligne, de plus en plus menacés par les pirates informatiques, et aux sites web bancaires pour une gestion plus sûre de leurs actifs.

ESET NOD32 Antivirus a également été porté sur ARM64 disponible dans le programme beta.