La nouvelle boutique en ligne de Rosenberger OSI est accessible aux clients internationaux

mai 2020 par Marc Jacob

Grâce à un stock important, le spécialiste du câblage peut garantir un délai de livraison de deux jours ouvrables si la commande est reçue avant 15 heures, à condition que le produit soit en stock. Ces informations sont disponibles dans la boutique en ligne.

Rosenberger OSI distribue des trunks de fibre optique, des cordons de brassage de fibre optique, des câbles et accessoires fibre optique ainsi que du câblage en cuivre via la plate-forme - tous issus de sa propre production. La livraison est effectuée dans l’Union Européenne. Depuis le début du mois d’avril, la boutique en ligne pour les professionnels de la Fibre Optique est accessible en allemand et est maintenant également disponible en langue anglaise. Un point fort pour les clients en ligne : il est possible de passer commande sans un montant minimum, de sorte que même le plus petit produit est disponible immédiatement. Rosenberger OSI offre les frais de livraison ou d’expédition dès que le montant de la commande en ligne dépasse les 100 euros.

Si les clients ont des questions spécifiques, une assistance téléphonique professionnelle et des conseils sont assurés par le spécialiste du câblage. Les clients bénéficient également d’un processus de commande transparent. Les dernières commandes peuvent être consultées dans le compte personnel et être rapidement commandées à nouveau. En outre, un lien est toujours disponible pour un suivi de la livraison ou pour en consulter l’état. Comme d’habitude, les produits sont livrés dans une qualité Rosenberger OSI éprouvée et avec une garantie de cinq ans sur tous les composants système.