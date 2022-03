La moitié des Français commencent à utiliser leur smartphone avant de sortir du lit

mars 2022 par NordVPN

"Nous savons déjà que les Français passent 27 ans, 7 mois et 6 jours de leur vie en ligne. Cela représente un tiers de leur vie. Comme la majorité de ce temps est passé sur des smartphones, les Français ne devraient pas oublier le risque élevé de devenir une nouvelle victime de phishing, de logiciels espions, d’usurpation de réseau, de fuite de données ou toute autre fraude similaire", commente Daniel Markuson, expert en confidentialité numérique chez NordVPN.

Ça commence dans le lit

Les générations les plus jeunes semblent être de plus grands utilisateurs de smartphones le matin. Un peu plus des trois quarts de la génération Z utilise son téléphone avant de se lever, suivi de près par 68% de la génération Y. 45% de la génération X et les 53% baby-boomers, en revanche, préfèrent se lever en premier.

Les internautes qui consultent leurs appareils alors qu’ils sont encore au lit ont tendance à être plus actifs tout au long de la journée : ils font plus d’activités, utilisent plus d’applications et le téléphone les suit davantage dans leur routine matinale.

Les Français adorent parcourir les réseaux sociaux le matin

Hormis pour éteindre le réveil (56%), les Français utilisent le plus souvent leur smartphone pour se connecter sur les réseaux sociaux (49%). Cela reste l’une des activités les plus populaires auprès de toutes les tranches d’âge, avec une tendance à la baisse chez les plus jeunes (56% de la Génération Z) et les plus âgés (39% des baby-boomers).

Par ailleurs, les Français aiment lire et écouter les actualités, appeler ou envoyer des messages (34% chacun) et écouter de la musique ou des podcasts (18%).

Il est intéressant de mentionner qu’un quart des sondés ont déclaré commencer à travailler alors qu’ils étaient encore au lit, par exemple en consultant leurs emails professionnels ou des outils de messagerie tels que Slack, Microsoft Teams.

À la table du petit déjeuner, toujours avec un smartphone dans les mains Les Français continuent de se connecter au monde digital tout en prenant leur petit-déjeuner (54%), en allant aux toilettes (48%), en se rendant au bureau (33%) en se faisant un café ou un thé (31%) et en parlant à leur partenaire, famille ou colocataire (25%).

Pour de nombreux Français, la journée commence par le numérique et continue lorsqu’ils sortent de chez eux. Par exemple, un tiers d’entre eux utilisent leur smartphone dans la rue, en promenant leur chien. Un autre tiers le fait dans les lieux de restauration (cafés, boulangeries, etc.) et un dernier tiers l’utilise dans les transports en commun.

"Nos téléphones portables sont de véritables compagnons au quotidien. Alors que certains Français se disent distraits (27%) et plutôt dépendants de leurs smartphones (32%), d’autres sont prêts à risquer leur vie pour pouvoir continuer à envoyer des SMS et à naviguer sur les réseaux sociaux. Il est difficile de déterminer quand et comment les êtres humains parviendront à trouver un équilibre entre le temps passé devant un écran et celui passé hors ligne, mais il semblerait que nous ne soyons pas prêts de résister à l’envie de consulter notre téléphone portable", ajoute Daniel Markuson de NordVPN.

Un matin sans smartphone ? Inimaginable.

Que ce soit au lit ou après le réveil, presque tous les Français se connectent au monde numérique pour commencer leur journée. Les smartphones sont incontestablement les plus utilisés (82%) par les Français le matin. Ils sont suivis par la télévision (35%), les ordinateurs (33%) et les tablettes (20%). Daniel Markuson recommande aux Français de se protéger lorsqu’ils sont en ligne, en veillant à toujours utiliser un réseau Wi-Fi sécurisé, mettre à jour les applications et le système d’exploitation de leur téléphone et éviter les magasins d’applications non officiels. En général, ils doivent rester vigilants, ne pas cliquer sur des liens suspects, ne pas donner leur numéro à des étrangers et se méfier des numéros inconnus.

Méthodologie

Pour comprendre les habitudes matinales des Français dans son ensemble, nous avons dû obtenir un large échantillon de participants représentatifs de la diversité du pays. Nous avons mené cette enquête par le biais de CINT du 13 au 17 janvier 2022. Au total, 1 002 Français âgés d’au moins 18 ans ont été interrogés, et les participants ont constitué des échantillons représentatifs