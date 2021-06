La mise à niveau de l’infrastructure réseau : définir les priorités et mesurer la réussite

juin 2021 par Frédérique Liaigre, Présidente de Verizon France

Les entreprises planifiant et gérant convenablement leurs mises à niveau d’infrastructure réseau sont en parfaite condition pour mieux servir leurs clients et éviter les répercussions liées aux interruptions d’activité.

Les performances de votre réseau peuvent quasiment toujours être améliorées, bien que les domaines de perfectionnement dépendent de chaque société ainsi que de ses besoins opérationnels et de l’ancienneté de l’infrastructure réseau.

Il est bien sûr impossible de tout obtenir à la fois, mais toute mise à niveau d’infrastructure réseau réussie doit s’attacher à définir les priorités adéquates.

Évaluation de l’infrastructure réseau : optimiser l’expérience client Lors du choix des sections du réseau à privilégier, le client doit être au centre de vos préoccupations.

Tenez compte des problèmes opérationnels du réseau existant à l’origine de frictions pour les clients et les employés. Certains de vos outils peuvent être obsolètes et doivent être mis à niveau ou remplacés. Une portion de votre réseau peut présenter de faibles performances et ne pas répondre à vos besoins opérationnels.

D’autres mises à niveau peuvent aider votre entreprise à innover en matière de produits et de services, ou à améliorer la productivité et la collaboration afin de surpasser les attentes des clients. À titre d’exemple, un centre de contact recevant habituellement des appels téléphoniques peut être mis à niveau afin que les clients puissent accéder à un menu en libre-service ou joindre un agent par SMS.

Une concertation étroite avec les intervenants des différentes activités vous permettra d’établir les priorités.

Contrôlez la connectivité existante et évaluez les alternatives

Améliorer l’expérience client peut directement contribuer à la croissance de votre entreprise. C’est pourquoi vous devez déterminer comment votre infrastructure et les modèles de déploiement de vos services lui permettront de se développer conformément à ses objectifs.

Par exemple une plateforme de services Cloud offre la possibilité d’ajuster les ressources informatiques en fonction de la fluctuation de la demande. Adopter des services réseau virtuels et le SD WAN offre des avantages similaires en termes de provisionnement sur demande, tout en réduisant les interruptions. Il convient également d’envisager un réseau hybride alliant les avantages de la commutation multiprotocole avec étiquette à la rentabilité d’un accès local à Internet.

Évaluez dans quelle mesure votre société pourra accéder à de nouveaux marchés, ouvrir de nouvelles filiales ou proposer le télétravail. Vous pourrez ainsi différencier les cas nécessitant des connexions Wi-Fi de ceux exigeant des câbles de bout en bout. Évaluez l’adéquation des technologies (telles qu’un réseau de systèmes d’antennes distribué sur site susceptible de contribuer à une meilleure connectivité) à vos besoins.

Concevez un plan d’infrastructure réseau mentionnant des livrables clairs Lors d’une mise à niveau d’infrastructure réseau, il s’avère crucial de maintenir le cap du projet afin de ne pas nuire à sa continuité. Avant d’entreprendre des mesures, inventoriez les technologies sélectionnées en fonction de vos attentes d’expérience client puis assignez-leur une date de déploiement. Vous pouvez baser ce calendrier en fonction de votre budget, des ressources informatiques disponibles ou des risques de continuité ou de sécurité de l’activité.

La définition de ces jalons ne se contente pas de subdiviser la refonte d’un réseau en portions maîtrisables. Cette technique vous permet d’évaluer de temps à autre les indicateurs de performance clés (KPI) tout en générant un retour sur investissement (RSI). À titre d’exemple, lorsque vous mettez à niveau un réseau sur site avec la 5G, vous pouvez observer comment la réduction de latence et l’augmentation de débit peuvent améliorer la productivité des locaux.

Associer les KPI et le RSI nécessite une visibilité accrue sur vos services applicatifs ainsi qu’un accès à des analyses avancées. C’est pourquoi de nombreuses entreprises migrent vers un réseau sans fil nouvelle génération doté de capacités d’intelligence artificielle et d’apprentissage machine lorsqu’elles déploient une mise à niveau d’infrastructure réseau.

Vos jalons comprendront les améliorations de performances, mais devront également porter sur le renforcement de la protection de l’infrastructure informatique et des actifs de l’entreprise. La connectivité LTE vers un réseau IP privé peut contribuer à atteindre ce but afin de fournir les services de sécurité réseau via le Cloud. Complétez ces technologies par des stratégies de sécurité zero trust axées sur l’identification.

Un partenaire privilégié peut vous aider avant et pendant une mise à niveau d’infrastructure réseau.

Il est inutile d’élaborer un plan de mise à niveau de réseau à partir de zéro. Demandez à votre opérateur de vous décrire son propre parcours de transformation ainsi que les apprentissages qu’il a tirés de la mise en œuvre des technologies avancées telles que la 5G sur le marché de manière à vous en inspirer lors de vos plans de déploiement.

Outre sa gamme de produits et services technologiques, le partenaire adéquat peut mettre à contribution son expertise pour vous aider à éviter de coûteux écueils lors d’une mise à niveau d’infrastructure réseau. Ces connaissances vous permettront ainsi d’achever à temps la refonte de votre réseau et sans dépassement de budget afin d’améliorer l’expérience client.