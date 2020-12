La mise à jour de Thycotic Secret Server est disponible

décembre 2020 par Marc Jacob

Thycotic annonce la dernière version en date de sa solution PAM Secret Server. Avec cette mise à jour, les équipes informatiques opérationnelles et de sécurité pourront contrôler la surface d’attaque des comptes à privilèges avec une facilité et une puissance sans précédent.

De nouvelles fonctionnalités permettent de réduire le nombre d’étapes nécessaires pour gérer tous les types de privilèges, afin de protéger les comptes d’administrateurs, de services, d’applications et root contre les cyberattaques : ?Des conseils enrichis guident les utilisateurs dans les activités de sécurité et accélèrent la prise en main pour les néophytes.

Une mise à jour de la clé de chiffrement root dans le module de sécurité matériel (HSM) permet d’automatiser la rotation des clés avec un seul rechiffrement qui élimine les temps d’arrêt.

Une mise à jour de l’authentification de clé SSH facilite l’accès et apporte plus de souplesse dans la gestion.

L’intégration entre Thycotic Secret Server et Thycotic DevOps Secrets Vault aide les entreprises à gérer plus facilement les identifiants à privilèges pour leurs collaborateurs comme pour leurs machines. Des mises à jour renforcent constamment la résilience et l’évolutivité de Secret Server pour assurer un niveau maximal de sécurité. Des améliorations des fonctionnalités de Secret Server Mobile et Thycotic SCIM Connector optimisent la connectivité et la productivité.

Les entreprises peuvent tester gratuitement la dernière version de Thycotic Secret Server