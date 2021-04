La mairie de Colomiers choisit Nutanix pour moderniser son infrastructure IT

avril 2021 par Marc Jacob

Nutanix annonce que la Mairie de Colomiers a choisi de s’appuyer sur ses solutions pour renouveler et moderniser son ancienne infrastructure de production. Le Pôle Systèmes d’Information de la mairie faisait face à une technologie de plus en plus vieillissante avec de nombreux dysfonctionnements. La mairie a fait le choix de Nutanix après un appel d’offres, l’éditeur répondant à leurs besoins économiques, techniques et fonctionnels. En plus de proposer une infrastructure hyperconvergée permettant de consolider le système informatique, la facilité d’utilisation et la possibilité de suivre l’évolution du matériel ont conduit au choix de Nutanix.

« Côté interface, la simplicité et la convivialité de Nutanix sont sans commune mesure. D’un coup d’œil, on sait tout de suite comment se porte l’infrastructure et tout se fait en quelques clics de souris » explique Nicolas Massey, Responsable du Pôle Systèmes d’Information. « Quand on a une équipe aussi réduite que la nôtre - qui doit tout gérer du parc de 600 postes à l’infrastructure serveurs - et que l’on veut conserver la maîtrise de ses outils IT, cette simplicité fait toute la différence. »

La mairie de Colomiers, accompagnée par le partenaire SFR Business Team, a opté pour les solutions Acropolis et Prism de Nutanix pour moderniser son infrastructure IT. La simplicité technique qu’offre Nutanix a été plus que bénéfique pour l’établissement lorsque son infrastructure a rendu l’âme plus tôt que prévu. Vieille d’une dizaine d’années, l’infrastructure de production de la Mairie est tombée alors que l’équipe IT était encore en phase de qualification de sa nouvelle infrastructure de 2 clusters de 3 nœuds Nutanix en mode actif/actif afin de bénéficier d’un vrai PCA. Malgré cela, la migration du système s’est déroulée sans complications.

Le Pôle Exploitation-Support de la mairie qui dispose d’une petite équipe technique de 4 personnes pour gérer un parc de 600 postes de travail répartis sur 40 sites distants et compte environ 80 VM hébergeant la centaine de logiciels utilisés, envisage par la suite d’avoir recours à d’autres solutions de l’éditeur, telles que AHV dans le cadre du remplacement de sa couche de virtualisation ainsi qu’aux modules FILES et XI-IOT pour son recours aux objets connectés.

À propos de la mairie de Colomiers

Avec près de 40 000 habitantes et habitants, Colomiers est la deuxième ville de Haute-Garonne. A l’ouest de Toulouse, cette terre d’aéronautique, urbaine et solidaire, conjugue développement économique et durable, accompagnement social et tissu associatif engagé, sport et culture.